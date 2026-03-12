اسراییل عملیاتش را برضد حزب الله در لبنان گسترش میدهد

اسراییل کتز وزیردفاع اسراییل به نیروهای نظامی آن کشور دستور داده است تا حملات را برضد حزب الله در لبنان پس آن گسترش دهد که این گروه تروریستی شب گذشته به پرتاب راکت به سوی اسراییل ادامه داد.

کتز گفت: " من به رییس جمهور جوزف عون هشدار دادم که اگر حکومت لبنان نمیداند چگونه قلمرو خودرا کنترول کند و مانع راکت پراگنی حزب الله به شمال اسراییل شود، ما قلمرو راتصرف کرده و خود ما این کار را خواهیم کرد."

وی گفت که به نیروهای دفاعی اسراییل دستور داده شده که " عملیات شانرا در لبنان وسعت داده و صلح و امنیت را برای جوامع شمالی بازگرداند."

اسراییل شب چهارشنبه حملات هوایی بزرگی را بر اهداف حزب الله در ساحه ضاحیه در حومه بیروت انجام داد.

ساعات پیش از این حملات، رسانه های اسراییل گزارش دادند که حزب الله ۲۲۰ راکت و درون را برشمال اسراییل شلیک کرد، که شدید ترین حمله حزب الله از آغاز دور جدید جنگ میباشد. در گزارش ها گفته شده که چندین راکت برزمین اصابت کرده و جراحاتی خفیفی را نیز در پی داشته است.

نیروهای دفاعی اسراییل در پست شبکه ایکس خود گفته است که در حملات متقابل آنان

" دهاتن از دهشت افگنان حزب الله که در حال آماده کردن راکت ها برای پرتاب به سوی اسراییل بودند کشته شده اند و چندین راکت آماده برای پرتاب را نابود کرده است."

در اوایل این هفته جوزف عون رییس جمهور لبنان خواستار آتش بس کامل و مذاکرات مستقیم با اسراییل شد.

حکومت لبنان فعالیت های نظامی حزب الله به تاریخ دوم مارچ غیرقانونی اعلام کرد و به نیروهای امنیتی لبنان دستور داد تاجلو پرتاب راکت را از قلمرو لبنان بگیرد. این دستور تا حدی زیادی نادیده گرفته شده و حزب الله به پرتاب راکت به سوی اسراییل ادامه داده است.

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده به روز چهارشنبه خواستار حذف حزب الله از لبنان شد.

ترمپ به خبرنگاران گفت:" ما لبنان را دوست داریم. ما مردم لبنان را دوست داریم." وی افزود:" اما حزب الله برای سالیان متمادی یک فاجعه بوده است، ایالات متحده و متحدانش باید حزب الله را از میان بردارد."



وزارت صحت لبنان میگوید در حملات اسراییل از تاریخ دوم مارچ تا اکنون در حدود ۶۰۰ لبنانی کشته شده و بیش از ۱۴۴۴ نفر دیگر زخم برداشته اند. وزارت صحت در ارقامش بین نظامیان وغیر نظامیان تفکیک قایل نمیشود.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد و حکومت لبنان از آغاز دور جدیدی درگیری، در حدود هفتصد وهشتاد هزار نفر ازمحل بودوباش شان بیجا شده اند.