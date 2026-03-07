مایکل لایتر، سفیر اسراییل در ایالات متحده، میگوید که در پاسخ به حملات میزایل و طیارههای بدون سرنشین رژیم ایران بر حدود ۱۲ کشور، ایتلافی از کشورهای منطقه "احتمالاً" در حال آماده شدن است تا یک حملۀ متقابل را علیه رژیم ایران انجام دهند.
لایتر گفت که اعضای ایتلاف منطقهای در حال شکلگیری، در ابتدا به دنبال کمکهای دفاعی از اسراییل و ایالات متحده بودند، زیرا نیروهای رژیم ایران حملات مکرر میزایل و طیارههای بدون سرنشین را در قلمرو این کشورها بر میدانهای هوایی، محلههای مسکونی، مراکز خرید و سفارتخانهها انجام داده اند.
سفیر اسراییل در ایالات متحده گفت: "اکنون میبینیم که آنان به سوی یک موضع تهاجمی در حال حرکت اند، چیزی که نیاز به آمادگی بیشتری دارد. بنابراین فکر میکنم که آنان در حال بسیج شدن برای آن حملۀ متقابل علیه رژیم ایران اند. احتمالاً در چند روز یا چند هفتۀ آینده شاهد آن خواهیم بود."
صدای امریکا، روز جمعه (۶ مارچ)، از قصرسفید خواست تا ارزیابی خود را از این ایتلاف منطقهای تازه ظهور ابراز دارد.
آنا کلی، معاون سخنگوی قصر سفید، در پاسخ به این پرسش صدای امریکا خاطرنشان کرد که حملات میزایل بالستیک تلافیجویانۀ رژیم ایران به کشورهای منطقه طی هفته گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته است، زیرا حمله به رهبری ایالات متحده، قابلیتهای رژیم را «در هم شکسته است."
کلی نگاشته است: "رییس جمهور ترمپ در تماس نزدیک با شرکای ما در اروپا و شرقمیانه است و حملات رژیم تروریستی ایران به همسایگانش ثابت میکند که چقدر ضروری بوده است که رییس جمهور ترمپ این تهدید را برای کشور ما و متحدانمان از بین ببرد."
مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در مصاحبهای روز جمعه با فاکس نیوز گفت که در دو روز گذشته با تقریباً همۀ سفیرهای کشورهای خلیج در بارۀ حملات رژیم ایران گفتگو کرده است.
والتز گفت: "من هرگز آنان را تا این اندازه متحد ندیده ام. هرگز آنان را تا این اندازه خشمگین ندیده ام ... فکر میکنم که با گذشت روزها، این اتحاد هر چه بیشتر مستحکمتر خواهد شد."
سفیر اسراییل در امریکا گفت که آنچه در مورد عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران او را شگفتزده کرده است اینست که عملیات "جلوتر از آنچه است که برنامه ریزی شده بود."
لایتر گفت: "منظور این که این بزرگترین غافلگیری است. به سرعت پیشرفت داریم. حملات مقدماتی بسیار موفقیتآمیز بودند و آنچه را که ما در نتیجۀ آن میبینیم، واقعاً ضربه مهلک به رهبری سپاه پاسداران، رهبری سیاسی وارد کرد، این است که آنان شکافهایی را در سلسلۀ مراتب میبینند و اختلاف نظر فزایندهای بین صفوف آنان وجود دارد."
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به تازگی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است که شگفت انگیز خواهد بود اگر ملیشههای کرد در منطقه بر ضد رژیم ایران تهاجم کنند.
سفیر اسراییل در ایالات متحده، نیز با تایید این گفتههای ترمپ گفت: "فکر میکنیم که مسلۀ مهم در سرنگون کردن این رژیم، نخست از همه، آزاد کردن سرزمین از چنگ آن است، در جاهاییکه رژیم دیگر کنترول آن ساحات را در دست ندارد. و این امر میتواند از ساحات کوچک آغاز شود."
مایکل لایتر افزود که "آزاد سازی مناطق میتواند با کردها آغاز شود. میتواند با بلوچها آغاز شود. میتواند با آذریها آغاز شود، و مهمتر از همه، با اکثریت جمعیت ایران شروع شود. مردم باید به تصرف ساحات آغاز کنند."
لایتر گفت که مردم میتوانند "کنترول را از سپاه پاسداران، از بسیج، از حدود ۳۰ ادارۀ امنیتی و نظامی موجود در آنجا بگیرند که به شیوۀ ستمگرانه مردم را متاثر میکنند و آنان را آزار میدهند."
سفیر اسراییل در ایالات متحده، با اشاره به اینکه رژیم ایران در حال حاضر متحدان وفادار زیادی در کنار خود ندارد گفت که چین یکی از آن متحدان رژیم ایران است که انگیزه دارد تا از دخالت در این درگیری خودداری کند.
سفیر اسراییل در ایالات متحده گفت: "اما البته چین باید از این درگیری دور بماند و به نظر میرسد که در حال حاضر همین کار را انجام میدهد."
