مقام های اسراییلی:گذرگاه مرزی رفح بین نوار غزه و مصر روز یکشنبه بازگشایی خواهد شد

مقام‌های اسراییلی روز جمعه اعلام کردند که گذرگاه مرزی رفح بین نوار غزه و مصر روز یکشنبه بازگشایی خواهد شد، تحولی که با تلاش‌های جاری برای پیشبرد مرحلۀ دوم طرح صلح به میانجی‌گری ایالات متحده برای سرزمین‌های فلسطینی مرتبط است.

کوگات، نهاد نظامی اسراییل که بر سیاست‌های غیرنظامی در سرزمین‌های فلسطینی نظارت دارد، اعلام کرد که این گذرگاه پس از پاکسازی افراد توسط اسراییل و تحت نظارت یک هیات اتحادیه اروپا، برای تردد محدود عابران پیاده بازگشایی خواهد شد.

این نخستین موردی است که یگانه گذرگاه مرزی غزه که با اسراییل هم مرز نیست، از ماه می ۲۰۲۴، بازگشایی شده است، زمانی که نیروهای اسراییلی آن را به عنوان بخشی از جنگ علیه گروه حماس تصرف کرده و به کنترول خود در آوردند.

آن درگیری در ماه اکتوبر با آتش ‌بس با میانجیگری ایالات متحده که مرحله اول طرح صلح رییس جمهور ترمپ را رقم زد و حماس را در وضعیت ضعیفی قرار داد، متوقف شد.

هفته گذشته، قصر سفید در حساب رسمی ایکس خود از بازگشایی برنامه ‌ریزی شده گذرگاه رفح خبر داد.

قصر سفید بیانیۀ ویدیویی علی شعث، رییس کمیته اداری فلسطینی غزه را نشر کرد. این کمیته توسط بورد صلح به رهبری ایالات متحده نظارت خواهد شد. هم کمیتۀ ادارۀ غزه و هم بورد صلح به عنوان بخشی از مرحلۀ دوم طرح صلح ترمپ برای غزه تشکیل شده اند.

اسرائیل پیش از این گفته بود که تنها پس از تکمیل جستجوی ران گویلی، عملیات در گذرگاه رفح را از سر خواهد گرفت.

اسراییل اوایل این هفته اعلام کرد که بقایای جسد ران گویلی را پیدا کرده است.

گویلی آخرین گروگان اسراییلی بود که جسدش در غزه توسط گروه تروریستی حماس نگهداری می‌شد.

در جلسه کابینه روز پنجشنبه، رییس جمهور ترمپ و استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده در امور ماموریت‌های صلح گفتند که تمرکز آنان به تلاش‌ها برای غیرنظامی کردن غزه، یکی دیگر از الزامات مرحلۀ دوم طرح صلح تغییر می‌ کند.

رییس جمهور ترمپ گفت: "اکنون می‌خواهیم حماس هیچ اسلحه‌ای نداشته باشد& درست است؟ خلع سلاح شود."

دونالد ترمپ افزود: "بسیاری از مردم گفتند که آنان هرگز خلع سلاح نخواهند شد. به نظر می‌ رسد که آنها قصد خلع سلاح دارند."

استیف ویتکاف گفت که حماس چاره‌ای جز خلع سلاح ندارد. ویتکاف گفت: "آنها قصد دارند کلاشنیکوف را کنار بگذارند."

مقام‌های حماس از زمان آغاز آتش‌بس با اسراییل، بارها در بیانیه‌های عمومی، خلع سلاح را رد کرده اند.

مایک والتز نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در جلسۀ شورای امنیت این سازمان گفت که واشنگتن حماس را تحت فشار قرار خواهد داد تا به آنچه که او تعهد به خلع سلاح تحت طرح صلح توصیف کرد، عمل کند.

والتز گفت: "آنان باید به تعهدات خود در قبال این معامله عمل کنند.