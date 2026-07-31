ترمپ: توافق خلع سلاح حماس یک 'پیشرفت بزرگ' است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز جمعه (۳۱ جولای)، توافق "خلع سلاح حماس" را "یک پیشرفت بزرگ" خوانده گفت که "هیچ‌کس هرگز فکر نمی‌کرد که خلع سلاح حماس امکان پذیر باشد."

رییس جمهور ترمپ، این سخنان را در نشست کابینه در کمپ دیوید بیان کرده افزود که این "نشان می‌دهد که ما چقدر با ایران موفق بوده‌ایم، زیرا اگر ۴ یا ۵ ماه پیش به آن نگاه می‌کردید، چنین توافقی غیرممکن بود. این یک گام بزرگ برای شرق میانه است."

اسراییل تاکنون به گونۀ رسمی این توافق را تایید نکرده اما دونالد ترمپ، در نشست روز جمعۀ کابینه گفت که "اسراییل از این توافق بسیار خوشحال است."

رییس جمهور ترمپ گفت: "ما با اسراییل تفاهم داریم. اسراییل از این بابت بسیار خوشحال است. اسراییل به ما کمک کرد و آنان بسیار خوب بوده‌اند. آیا این [توافق] فراز و نشیب‌های خود را پشت سر خواهد گذاشت؟ اوضاع در آنجا بسیار پیچیده است."

اما یک مقام امریکایی که نامی از آن برده نشده گفته است که اسراییل در تمام مراحل مذاکرات در جریان جزییات قرار داشته است.

در این نشست، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحدۀ امریکا نیز، یکی از دست آوردهای حکومت به رهبری دونالد ترمپ را آغاز روند مذاکرات مسقیم میان اسراییل و لبنان خوانده توافق خلع سلاح کامل حماس را یکی از دست آورد های مهم این حکومت عنوان کرد.

بورد صلح، با نشر بیانیۀ در شبکۀ اجتماعی ایکس خود، در بارۀ نقشۀ راه ۳۰ جولای ۲۰۲۶، گفته است که این سند چارچوب اجرای طرح جامع صلح رییس جمهور ترمپ برای غزه است.

براساس این نقشۀ راه، هدف نهایی، خروج مرحلۀ نیروهای اسراییلی، پایان کنترول حماس بر غزه، ایجاد یک ادارۀ فلسطینی و آغاز روند بازسازی منطقه است، روندی که بر اصل "یک اداره، یک قانون و یک سلاح" استوار خواهد بود.

براساس این توافق، حماس و سایر گروه‌های فلسطینی باید طرح صلح و قطعنامۀ ۲۸۰۳ شورای امنیت را به عنوان چاچوب عملی بپذیرند.

این اعلامیه همچنان می‌گوید که اجرای توافق به صورت مرحله‌ای و مشروط خواهد بود یعنی انتقال از یک مرحله به مرحلۀ دیگر، تنها پس از تایید اجرای تعهدات قبلی توسط یک کمیتۀ بین‌المللی نظارت انجام می‌شود.

پیش از آن، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، پنجشنبه شب توافق به دست‌آمده برای "خلع سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه" را یک "گام بزرگ به سوی صلح و امنیت پایدار در منطقه" عنوان کرد.

دونالد ترمپ، در پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت: "این توافق گام حیاتی در جهت ادارۀ غزه توسط یک حکومت جدید فلسطینی است که از نزدیک با هیات صلح برای کمک به مردم فلسطین همکاری خواهد کرد. در عین حال، اسراییل امنیتی را که شایسته آن است، خواهد داشت و غزه دیگر به عنوان پایگاهی برای حملات تروریستی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت."

براساس بیانیۀ رییس جمهور ترمپ، اجرای این توافق بخشی از طرح ۲۰ ماده‌ای است که به‌صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. آقای ترمپ سال گذشته این طرح را برای صلح در غزه اعلام کرده بود.

در این پیام آمده است: "این توافق در مراحلی با ساختار دقیق اجرا خواهد شد. با تکمیل خلع سلاح، نیروهای اسراییلی عقب‌نشینی خواهند کرد و نیروی بین‌المللی ایجاد ثبات با یک نیروی پولیس جدید فلسطینی همکاری خواهد کرد تا مسوولیت امنیت غزه را برای ساکنان و همسایگانش بر عهده بگیرد."

پس از اعلام این توافق، یک مقام ارشد حماس روز جمعه به رویترز گفت که اجرای توافق برای برقراری صلح در غزه به این بستگی دارد که اسراییل ابتدا به تعهدات خود تحت توافقی که سال گذشته حاصل شد، عمل کند.

این مقام ارشد امریکایی که نامی از آن برده نشده است به خبرنگاران گفت: "ما از اسراییل نمی‌خواهیم کاری انجام دهد که در برنامه ۲۰ ماده‌ای، که آنان در ابتدا با آن موافقت کرده بودند، وجود نداشته باشد. بنابراین ما بسیار اطمینان داریم که آنان به آن پایبند خواهند ماند. اگر چنین نکنند، رییس جمهور ترمپ بسیار، بسیار ناامید خواهد شد."

این مقام امریکایی تاکید کرد که باور دارند آنان [اسراییل] همچنان شریک خوبی در این روند خواهند بود و به تعهدات خود عمل خواهند کرد."

دفتر بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود که این پیشنهاد با خواسته‌های اسراییل مطابقت ندارد.

واکنش برخی از فلسطینی‌های بی‌جا شده

فلسطینی‌های بی‌جاشده که در خیمه‌های شهر غزه پناه گرفته‌اند، روز جمعه (۳۱ جولای) در قبال توافق ابراز تردید کردند.

سمیر آیاد، فلسطینی بی‌جا شده که ۶۰ سال عمر دارد از رییس جمهور ترمپ خواست تا "بر اسراییل فشار آورد به طور کامل از باریکۀ غزه خارج شود" تا آنان بتوانند "زندگی شرافتمندانه‌ای" داشته باشند و به خانه‌های شان برگردند. آیاد همچنان خواهان "تسریع بازسازی برای مردم غزه شد.

کمیتۀ ملی ادارۀ غزه (اِن‌سی‌ای‌جی)، با نشر بیانیه‌ای از "پیشرفت اعلام شدۀ پنجشنبه در مورد نقشه راه و باز شدن مسیری برای شروع اجرای آن" استقبال کرده گفت که آماده است مسوولیت‌های خود را بر عهده بگیرد.

آلمان، یکی از اهداکنندگان اصلی برنامۀ بازسازی غزه گفت که سهم خود را برای کمک به این توافق انجام خواهد داد.