ترمپ جایزۀ 'صلح فیفا' را به دست آورد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز جمعه پنجم دسمبر، در مراسم قرعهکشی رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶،" جایزۀ صلح فیفا" را به دست آورد.
رییس جمهور ترمپ در این مراسم پس از دریافت جایزۀ صلح فیفا گفت که این یکی از "افتخارات بزرگ" زندگیاش است.
آقای ترمپ برعلاوه سپاسگزاری از این اهدای این جایزه، با یاددهانی از تلاشهایش برای توقف جنگهای درازمدت گفت: "ما [جان] میلیونها و میلیونها نفر را نجات دادیم. کانگو یک مثال آن است. بیش از ۱۰ میلیون نفر کشته شدند و خیلی سریع به سمت ۱۰ میلیون نفر دیگر میرفت. و این فقط، میدانید، این واقعیت است که ما توانستیم این کار را انجام دهیم، هند، پاکستان، جنگهای بسیار مختلفی که میتوانیم در برخی موارد، کمی قبل از شروع آنها، درست قبل از شروع، آنها را پایان دهیم. قرار بود دیر شود، اما ما به آن [جنگها] خاتمه دادیم."
رییس جمهور ترمپ همچنان در صحبت کوتاه خود به اشتراک کنندگان مراسم قرعه کشی گفت که رویداد جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، قبل از آغاز مسابقات توانسته ریکارد فروش بیشترین تکتها را قایم کند.
رییس جمهور ترمپ تاکید کرد که یاددهانی از شمار فروش تکتها "یک ادای احترام فوقالعاده زیبا به شما و بازی فوتبال، یا همانطور که ما آن را ساکر مینامیم، است، اما فوتبال، و این یک چیز شگفتانگیز است."
دونالد ترمپ افزود که اعداد فروش تکتها "فراتر از هر عددی هستند که هر کسی حتی فراتر از آنچه جانی [رییس فدراسیون بین المللی فوتبال] فکر میکرد ممکن است، می باشد."
رییس جمهور ترمپ، قبل از آغاز مراسم، در مرکز هنری کنیدی به جمعی از خبرنگاران، مراسم قرعه کشی را "یک روز بزرگ" عنوان کرده گفت که "این یک افتخار بوده است... آنها تکتهای بیشتری نسبت به هر رویدادی که تا به حال فروخته شده، فروختهاند... و دوم اینکه، ما کارهای زیادی در بخش ترمیم دوباره مرکز کنیدی انجام دادهایم ... ."
مرکز فرهنگی هنری "کنیدی" در واشنگتن دیسی، میزبان مراسم قرعه کشی است، رویدادی که در آن ۱۲ گروه تیمی مشخص خواهد شد. در هر گروه چهار تیم حضور خواهند داشت که در دور گروهی به مصاف هم میروند.
برعلاوۀ ریس جمهور ترمپ، در این مراسم کلاودیا شینباوم، رییس جمهور مکسیکو و مارک کارنی، صدراعظم کانادا – کشورهای که به گونۀ مشترک با ایالات متحده میزبان رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ اند نیز حضور خواهند داشت.
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از ویژگی دیگری که برخوردار است، حضور ۴۸ تیم از چهار قاره جهان میباشد که در جامهای جهانی پیشینه نداشته است. تا کنون به شمول سه تیم میزبان (ایالات متحده امریکا، کانادا و مکسیکو) ۴۲ تیم توانسته اند به جام جهانی راه یابند. شش تیم باقیمانده در ماه مارچ برای راهیابی به جام جهانی رقابت خواهند کرد.
رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به تاریخ ۱۱ جون آغاز و تا ۱۹ جولای در شهرهای مختلف ایالات متحده، کانادا و مکسیکو ادامه خواهد داشت.
