ترمپ جایزۀ 'صلح فیفا' را به دست آورد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز جمعه پنجم دسمبر، در مراسم قرعهکشی رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ "جایزۀ صلح فیفا" را به دست آورد و آن را یکی از "افتخارات بزرگ" زندگی اش خواند.
ترمپ برعلاوه سپاسگزاری از این اهدای این جایزه، با یاددهانی از تلاشهایش برای توقف جنگهای درازمدت گفت: "ما [جان] میلیونها و میلیونها نفر را نجات دادیم. کانگو یک مثال آن است. بیش از ۱۰ میلیون نفر کشته شدند و خیلی سریع به سمت ۱۰ میلیون نفر دیگر میرفت. و این فقط، میدانید، این واقعیت است که ما توانستیم این کار را انجام دهیم، هند، پاکستان، جنگهای بسیار مختلفی که میتوانیم در برخی موارد، کمی قبل از شروع آنها، درست قبل از شروع، آنها را پایان دهیم. قرار بود دیر شود، اما ما به آن [جنگها] خاتمه دادیم."
رییس جمهور ترمپ همچنان در صحبت کوتاه خود به اشتراک کنندگان مراسم قرعه کشی گفت که رویداد جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، قبل از آغاز مسابقات توانسته ریکارد فروش بیشترین تکتها را قایم کند.
رییس جمهور ترمپ تاکید کرد که یاددهانی از شمار فروش تکتها "یک ادای احترام فوقالعاده زیبا به شما و بازی فوتبال، یا همانطور که ما آن را ساکر مینامیم، است، اما فوتبال، و این یک چیز شگفتانگیز است."
دونالد ترمپ افزود که اعداد فروش تکتها "فراتر از هر عددی هستند که هر کسی حتی فراتر از آنچه جانی [رییس فدراسیون بین المللی فوتبال] فکر میکرد ممکن است، می باشد."
ترمپ در هنگام قرعه کشی، از پلی فقید، مهاجم تیم ملی فوتبال برازیل، به عنوان یکی از عالیترین بازیکنان فوتبال در جهان یاد کرد.
مرکز فرهنگی هنری "کنیدی" در واشنگتن دیسی، میزبان مراسم قرعه کشی بود، رویدادی که در آن ۱۲ گروه تیمی مشخص شد. در هر گروه چهار تیم حضور خواهند داشت که در دور گروهی به مصاف هم میروند.
برعلاوۀ ریس جمهور ترمپ، در این مراسم کلاودیا شینباوم، رییس جمهور مکسیکو و مارک کارنی، صدراعظم کانادا – کشورهای که به گونۀ مشترک با ایالات متحده میزبان رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ اند نیز حضور داشتند.
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از ویژگی دیگری که برخوردار است، حضور ۴۸ تیم از چهار قاره جهان میباشد که در جامهای جهانی پیشینه نداشته است. تا کنون به شمول سه تیم میزبان (ایالات متحده امریکا، کانادا و مکسیکو) ۴۲ تیم توانسته اند به جام جهانی راه یابند. شش تیم باقیمانده در ماه مارچ برای راهیابی به جام جهانی رقابت خواهند کرد.
رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به تاریخ ۱۱ جون آغاز و تا ۱۹ جولای در شهرهای مختلف ایالات متحده، کانادا و مکسیکو ادامه خواهد داشت.
گروه