حکومت ایالات متحده گفته است که جاپان آماده است تا در سه پروژۀ زیربنایی و تولیدی ایالات متحده به شمول منرال‌های حیاتی، نفت، گاز و تولید برق، ۳۶ میلیارد دالر در امریکا سرمایه گذاری کند.

این نخستین دور سرمایه‌گذاری جاپان در ایالات متحده بر اساس توافق جدید تجارتی میان دو کشور است که سال گذشته نهایی شد.

وزارت تجارت ایالات متحده روز سه شنبه ۱۷ فبروری گفت که این سه پروژه سرآغاز تعهد ۵۵۰ میلیارد دالری جاپان برای سرمایه گذاری در ایالات متحده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه در شبکۀ تروت سوشیل نگاشته است که "معاملۀ بزرگ تجارتی" ایالات متحده با جاپان آغاز شد. او نگاشته است که سرمایه‌گذاری ۵۵۰میلیارد دالری جاپان در امریکا صدها هزار شغل را برای امریکایی‌ها ایجاد کرده و "امنیت ملی و اقتصادی" امریکا را تقویت می‌کند.

بزرگترین بخش سرمایه گذاری جدید جاپان، صرف ۳۳ میلیارد دالر بر تاسیسات تولید برق در ایالت اوهایو است که قرار است ۹.۲ گیگاوات برق تولید کند و بزرگترین پروژۀ برق در ایالات متحده تا عصر حاضر خواهد بود.

افزون بر این، جاپان ۲.۱ میلیارد دالر بر تاسیسات نفت در ایالت تکزاس سرمایه گذاری می‌کند که به گفتۀ مقام‌های امریکایی، این تاسیسات به مسیر عمدۀ جدید برای صادرات نفت خام ایالات متحده مبدل خواهد شد.

مقام‌های امریکایی گفته اند که پروژۀ سوم در ایالت جورجیا شامل سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دالری در تولید ذرات الماس است. ذرات الماس که یک مادۀ کیمیایی غنی از کاربن است، در صنایع و تولید انرژی کاربرد زیاد دارد.