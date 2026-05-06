نیروهای جاپانی در تمرینات مشترک نظامی در فلیپین شرکت کردند

نیروهای نظامی جاپان در یک مانور مشترک بحری با نیروهای امریکایی، آسترالیایی و فلیپینی در آب های مشرف بر بحیره مورد مناقشه جنوب چین شرکت کردند.

این مانور در حالی برگزار میشود که مانیلا و توکیو مذاکراتی را درباره احتمال صادرات تجهیزات دفاعی جاپان به فلپین آغاز کرده اند، امری که با تصمیم جاپان برای لغو محدودیت‌ ها بر صادرات نظامی آن کشور، ممکن شده است.

وزیران دفاع فلیپین و جاپان از نزدیک شاهد پرتاب زنده میزایل ها به یک کشتی از کارافتاده نیروهای بحری فلیپین در جریان این تمرینات مشترک بودند. فردیناند مارکوس جونیر، رییس‌جمهور فلیپین، این مانور را از طریق پخش زنده ویدیویی از یک مقر نظامی در مانیلا تماشا کرد.

اجرای آتش زنده، بخش از مانورهای سالانه نظامی نیروهای امریکایی و فلیپنی موسوم به (شانه به شانه) بود.

بیش از ۱۷ هزار نیرو در مانور امسال شرکت دارند، که شامل حدود ۱۴۰۰ عسکر از جاپان و ۱۰ هزار از ایالات متحده میباشد.

کانادا، آسترالیا، فرانسه و نیوزیلند برای نخستین بار به‌عنوان مشارکت‌کنندگان فعال در این مانورها حضور دارند.

چین به‌ طور معمول از مانورهای مشترک نظامی فلیپین با متحدانش انتقاد می‌کند و می‌گوید این اقدامات موجب افزایش تنش‌های منطقه‌ای می‌شود.





