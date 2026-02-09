ونس: از توافق صلح با وساطت امریکا میان ارمنستان و آذربایجان 'پیشرفت بزرگی' حاصل شده است 

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه (۹ فبروری) گفت که از زمان‌که یک توافق صلح با میانجی‌گری ایالات متحده در سال گذشته، جنگ میان ارمنستان و آذربایجان را متوقف کرد، "پیشرفت‌ بزرگی" حاصل شده است.

ونس در جریان سفر به ارمنستان گفت که او و نیکول پاشینیان، صدراعظم ارمنستان، در مورد چگونگی تسریع توسعه یک دهلیز ترانزیتی که آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه خودمختار نخجوان متصل می‌کند، گفتگو کردند؛ پروژه‌ای که بخشی از تلاش برای صلح است.

معاون رییس جمهور ایالات متحده در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با پاشینیان در ایروان گفت: "این پروژه یک جهان کاملا جدید را به روی تجارت، ترانزیت و جریان انرژی در این منطقۀ از جهان خواهد گشود. و این یک ارتباط بی‌پیشینه میان ارمنستان و همسایگانش ایجاد خواهد کرد."

جی دی ونس علاوه کرد که این پروژه می‌تواند به تامین صلح دوامدار به منطقه ممد واقع شود.

پاشینیان گفت که رضایت ارمنستان را از کارهای مقدماتی برای دهلیز ترانزیت ابراز کرده و بر اهمیت منطقه‌ای و جهانی آن مجدداً تاکید می‌کند. صدراعظم ارمنستان گفت که توافق صلح اعلام شده در سال گذشته اکنون در حال اجرا است و ایالات متحده و ارمنستان صلح و ثبات را به عنوان یک هدف مشترک به اشتراک می‌گذارند.

پاشینیان همچنان گفت که او در مورد همکاری با ایالات متحده روی هوش مصنوعی، سکتور تکنالوژی و تجهیزات نظامی، بحث کرده است.

ونس، معاون رییس جمهور ترمپ گفت که دوجانب مذاکرات را روی توافق همکاری هسته‌ای ملکی و اینکه ایالات متحده اجازه‌نامه‌های صادراتی را برای چپ‌های قدرتمند ان ویدا صادر خواهد کرد، به پایان رسانیده اند.

ونس گفت: "من واقعاً معتقدم که امشب آغازی جدید برای ارمنستان و ایالات متحده و مشارکتی است که کشورهای ما می‌توانند با هم داشته باشند."

سفر خارجی ونس قرار است روز سه‌شنبه با دیدار به آذربایجان ادامه یابد.

ارمنستان و آذربایجان در ماه اگست با توافق صلح موافقت کردند و پاشینیان صدراعظم ارمنستان و الهام علی‌اف، رییس جمهور آذربایجان، در مراسمی در قصر سفید حضور یافتند.

دو طرف از دهه ۱۹۹۰ بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم جنگیده بودند، زمانی که نیروهای ارمنی کنترول آن را به دست گرفتند و منطقه‌ای محصور در خاک آذربایجان ایجاد کردند.

آذربایجان بخشی از این منطقه را در جنگ سال ۲۰۲۰ پس گرفت و در حمله‌ای در سال ۲۰۲۳ که منجر به فرار اکثر جمعیت ارمنی منطقه به ارمنستان شد، کنترول کامل آن را به دست گرفت.