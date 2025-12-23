ونس: جمهوریخواهان از اکثریت خود در کانگرس و سنا دفاع خواهند کرد

جی ‌دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه حین سخنرانی در اجلاس محافظه‌ کاران به میزبانی نهاد غیر انتفاعی (Turning Point USA) در شهر فینیکس ایالت اریزونا گفت که جمهوری‌ خواهان در انتخابات میان‌دوره یی نومبر ۲۰۲۶ از اکثریت خود در مجلس نمایندگان و سنا دفاع خواهند کرد.”

این اولین گردهم آیی Turning Point USA از زمان کشته شدن چارلی کرک، یکی از بنیانگذاران و قهرمان محافظه ‌کاران، در ماه سپتمبر بود. آقای ونس سخنرانی خود را با برجسته ساختن اینکه هنوز " کارهای بسیار مهم برای انجام دادن" باقی است، به پایان رساند.

ونس گفت: " کمتر از یک سال از این حکومت می ‌گذرد، حتی یک سال هم از حکومت نشده است، اما من به دستاوردهای رییس جمهور و به صورت عموم در حکومت افتخار می‌ کنم."

. آقای ونس افزود :" تنها در مدت یک سال، ما به بحران مرزی جو بایدن- کاملاهریس پایان دادیم. ماه دسمبر هفتمین ماه پیهم است که هیچ مهاجرت غیر قانونی در مرز جنوبی صورت نگرفته است. بیش از ۲.۵ میلیون مهاجر غیرقانونی ایالات متحده را ترک کرده ‌اند، اولین بار در بیش از ۵۰ سال است که مهاجرت منفی خالص داریم و این تازه شروع کار است." جی دی ونس افزود: " بالاخره دستمزدهای واقعی در حال افزایش است. تورم به نصف دوران دموکرات‌ها رسیده است. قیمت تیل در پایین ‌ترین حد خود در سال‌های اخیر است و ما در نهایت واضح ساخته ایم که در ایالات متحده، به کار سخت یا سخت کوشی و شایستگی اعتقاد داریم."

ونس در ادامه ابراز اطمینان کرد که جمهوری‌ خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده موفق خواهند شد.

او همچنین به تفصیل درباره کرک صحبت کرد و گفت " می‌ دانم که بسیاری از شما دلتان برای دوست عزیزمان چارلی کرک تنگ شده است - من هم همینطور. دلم برای خوش‌ بینی او تنگ شده است. دلم برای انرژی او تنگ شده است. دلم برای تماس‌های تیلفونی که روی استراتیژی صحبت می کردیم تنگ شده است... اما بیش از همه، دلم برای خردمندی چارلی تنگ شده است."

آقای ونس همچنان گفت " اگر دلتان برای چارلی کرک تنگ شده، آیا قول می‌ دهید که برای آنچه او به خاطرش جان باخت، بجنگید؟ آیا قول می‌ دهید که کشور را از افرادی که جان او را گرفتند، پس بگیرید؟ آیا قول می‌دهید که به شکست دادن افراطی های که از مرگ او خوشی کردند، کمک کنید؟ آیا قول می‌دهید که با ایمان به خدایی که او دوست دارد، یاد او را گرامی بدارید؟"

ونس بعدا از جمعیت خواست که دست به کار شوند و افزود " دوستان من، به این موارد متعهد شوید، و من به شما قول پیروزی می ‌دهم. من به شما قول مرزهای بسته و جوامع امن می‌ دهم. من به شما قول شغل‌های خوب و زندگی شرافتمندانه می ‌دهم. فقط خدا می‌ تواند به شما وعده رستگاری در بهشت را بدهد، اما ما با هم می ‌توانیم وعده بزرگترین ملت در تاریخ زمین را تحقق بخشیم."

ونس با گفتن این جمله سخنان خود را به پایان رساند: " کرسمس مبارک، دوستان من. بیایید به مبارزه ادامه دهیم."