جی‌دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده، امروز دوشنبه به ارمنستان رسید.

دلیل سفر آقای ونس، حمایت و تحقق بخشیدن به توافق صلحی است که دهه ها جنگ بین ارمنستان و آذربایجان را خاتمه داد. این توافق صلح به میانجیگری حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ به دست آمده است.

معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، بالاترین مقام امریکایی است که از ارمنستان دیدار می‌کند.

او بعد از گفتگو با نیکول پاشینیان، صدراعظم ارمنستان گفت که این کشور میتواند "به عنوان یک بخش افزوده شدۀ مهم برای توسعه اقتصادی" در منطقه عمل کند.

پاشینیان از سفر معاون ریاست جمهوری ایالات متحده استقبال کرده و آنرا تاریخی خواند و از حکومت رییس جمهور ترمپ، برای تلاش های آن در میانجیگری صلح بین ارمنستان و آذربایجان تشکر کرد.

سفر ونس قرار است روز سه شنبه با یک دیدار از آذربایجان ادامه یابد.

برعلاوه پیشبرد تلاش های صلح، انتظار میرود که جی‌دی ونس یک دهلیز ترانزیتی را که آذربایجان را به منطقه نخچیوان وصل میکند، ترویج کند.

ارمنستان و آذربایجان در ماه اگست با حضور پاشینیان و الهام علی اف، رییس جمهور آذربایجان در یک مراسم در قصر سفید، با توافق صلح موافقت کردند.

دو طرف از دهه ۱۹۹۰ زمانیکه نیروهای قومی ارمنی کنترول را بدست گرفتند، بر سر ساحه قره باغ جنگیده بودند. آذربایجان در جریان یک جنگ در ۲۰۲۰ کنترول بخشی از منطقه را بدست آورد و بعد از یک حمله ۲۰۲۳ کنترول کاملی این ساحه را به دست گرفت.