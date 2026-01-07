زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ پیشین صلح ایالات متحده در امور افغانستان با پیشنهاد یک توافق بالقوه میان افغانستان و پاکستان، گفته است که این توافق می‌تواند روابط میان دو کشور همسایه را تغییر دهد.

روابط بین حکومت طالبان و اسلام‌آباد در این اواخر پرتنش بوده است.

اسلام‌آباد، حکومت طالبان را به پناه‌دادن مخالفین مسلح پاکستان در افغانستان متهم می‌کند اما طالبان این ادعا را همواره رد کرده اند.

خلیل‌زاد که در این اواخر سفری به افغانستان داشت، در شبکۀ اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات محمد شریف چوهدری، سخنگوی وزارت دفاع پاکستان نگاشته است که برخلاف تصور شریف چوهدری "مسایل مربوط به افغانستان و پاکستان در توافقنامۀ دوحه شامل نیست."

احمد شریف چودری، سخنگوی اردوی پاکستان، روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که افغانستان در سال ۲۰۲۵ به مرکز اصلی تروریزم در منطقه تبدیل شده است و افزود که موضع پاکستان در قبال تروریزم مورد پذیرش جهانیان قرار گرفته است.

چوهدری همچنین مدعی شد که ساختار فعلی در افغانستان، یک دولت نیست و خود را به عنوان یک دولت موقت معرفی می کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان، در یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اظهارات شریف چوهدری در مورد ساختار حکومتی و اجتماعی افغانستان هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد و از موضع یک مقام نظامی مسوول به دور است.

مجاهد اظهارات اخیر سخنگوی اردوی پاکستان را "تحریک‌کننده" خواند و آنها را محکوم کرد.

بااینحال، زلمی خلیل‌زاد عقد توافقنامۀ دیگری را پیشنهاد کرده می‌گوید – "یک توافقنامۀ مشابه میان اسلام آباد و حکومت طالبان می تواند به منافع هر دو کشور تمام شود."

براساس پیشنهاد زلمی خلیل‌زاد دو کشور همسایه "متعهد شوند که هیچ فرد یا گروهی را به شمول داعش و تحریک طالبان پاکستان اجازه ندهند تا از قلمرو دو کشور، جهت تهدید امنیت افغانستان و پاکستان استفاده کنند."

در این پیشنهاد خلیل‌زاد تاکید شده است که "هر دو کشور نظارت جناح سوم را بر این توافقنامه بپذیرند."

نمایندۀ ویژۀ پیشین ایالات متحده در امور صلح، از "آمادگی رهبران طالبان برای مذاکره در مورد چنین توافق‌نامه‌ای" خبر داده گفته است که این می‌تواند روابط میان دو کشور همسایه را تغیر دهد.

حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش، در خصوص این پیشنهاد و اظهارات زلمی ‌خلیل‌زاد واکنش نشان نداده اند.

پس از حملۀ هوایی که ادعا می‌شود پاکستان بر کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان انجام داد، حکومت طالبان به عملیات متقابل در امتداد خط دیورند دست زد که به کشته شدن نظامیان دو طرف انجامید.

تا کنون چندین مذاکره میان نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول بدون نتیجه پایان یافته است.

مقامات طالبان، هیات پاکستانی را در این مذاکرات به ارایۀ خواست‌های متهم می‌کنند که به گفتۀ امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان، " "ناممکن و نامعقول" بود.