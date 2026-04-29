چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در دومین روز سفرش به ایالات متحدهٔ امریکا، در مجلس مشترک کانگرس این کشور سخنرانی کرد.
پادشاه بریتانیا، تلاش سوی قصد به جان رییس جمهور دونالد ترمپ در ضیافت شنبه شب خبرنگاران قصر سفید را محکوم کرد.
چارلز سوم گفت که این حمله "درصدد آسیب رساندن" به رهبری ایالات متحده و "افزایش ترس و نفاق گستردهتر" بود.
پادشاه بریتانیا گفت: "چنین اعمال خشونت آمیز هیچگاه موفق نخواهد شد."
شاه چارلز اتحاد میان ایالات متحده و بریتانیا را "تکرار ناپذیر و شکست ناپذیر" توصیف کرد و خواستار اتحاد و حفظ ارزشهای مشترکی شد که دهههاست این دو کشور را به متحدانی قدرتمند تبدیل کرده است.
چارلز سوم گفت: "امروز خود را در عصری جدید مییابیم، اما آن ارزشها همچنان پابرجاست. این عصری است که از بسیاری جهات ناپایدارتر و خطرناکتر از دنیایی است که مادرم در سال ۱۹۹۱ در این مجلس سخنرانی کرده بود."
او افزود: "آزمونهای که با آنها روبهرو استیم آنقدر بزرگ است که هیچ کشوری بهتنهایی نمیتواند آنها را تحمل کند. اما در این فضای غیرقابلپیشبینی، اتحاد ما نمیتواند بر دستاوردهای گذشته تکیه کند یا فرض شود که اصول بنیادین بهسادگی پایدار خواهند ماند."
در طول ۳۰ سال گذشته این نخستین بار بود که یک پادشاه بریتانیا در کانگرس ایالات متحده سخنرانی کرد. پیش از این ملکه الیزابت دوم، مادر چارلز در سال ۱۹۹۱ در یک جلسه مشترک کانگرس سخنرانی کرده بود.
پادشاه بریتانیا در سخنرانی خود خواستار "تجدید" مشارکت میان کشورش و ایالات متحده شد.
چارلز سوم گفت: "تجدید (مشارکت) امروز با امنیت آغاز میشود. بریتانیا میداند که تهدیدهایی که با آنها روبهرو استیم، نیازمند تحول در دفاع بریتانیا است. به همین دلیل کشور ما، برای آمادگی در آینده، متعهد به بزرگترین افزایش مستمر در هزینههای دفاعی از زمان جنگ سرد شده است."
پادشاه بریتانیا به ایتلاف میان ایالات متحده و اروپا نیز اشاره کرد و گفت که این ایتلاف "نسبت به هرزمان دیگر مهمتر میباشد".
به گفته چارلز سوم، "امروز آن مقصد مشترک و استوار، برای دفاع از اوکراین و شجاعترین مردمش لازم است. این مقصد برای تضمین صلح واقعاً عادلانه و پایدار ضروری است".
پیش از سخنرانی در کانگرس، پادشاه بریتانیا با رییس جمهور دونالد ترمپ در قصر سفید دیدار کرد. در مراسمی پذیرایی از چارلز سوم و ملکه کامیلا، ترمپ از "پیوند ارزشمند میان ایالات متحده و بریتانیا" سخن گفت.
رییس جمهور ایالات متحده گفت: "در قرنهایی که از زمان بهدستآوردن استقلالمان میگذرد، امریکاییها هیچ دوستی نزدیکتر از بریتانیاییها نداشتهاند. ما ریشهٔ مشترک داریم، به یک زبان سخن میگوییم، ارزشهای یکسان داریم و رزمندگانمان زیر دو پرچم سرخ، سفید و آبی از عین تمدن فوقالعاده دفاع کردهاند."
سفر چارلز سوم به واشنگتن در پی افزایش تنش ها در روابط ایالات متحده-بریتانیا صورت میگیرد
رییس جمهور ترمپ هفته گذشته هشدار داد که اگر بریتانیا مالیات خدمات دیجیتلی را بر شرکتهای تکنالوژی امریکایی حذف نکند، ممکن بر آن کشور تعرفه وضع کند.
در حالی که نیروهای امریکایی حملات خود را علیه ایران انجام میدادند، ترمپ از آنچه که او آن را امتناع بریتانیا برای "مشارکت در سرنگونی رهبری ایران" یا اقدام برای تامین امنیت تنگه استراتژیک هرمز خواند، انتقاد کرد.
کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، گفته است که کشورش شامل این جنگ نیست و این که او از منافع مردم بریتانیا نمایندگی میکند. بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی بر این بحث کرده اند تا امنیت تنگه هرمز را پس از پایان جنگ تامین کنند.
