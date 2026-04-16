سفر پادشاه بریتانیا به واشنگتن

قرار است چارلز سوم پادشاه بریتانیا در اواخر ماه جاری میلادی در یک سفر رسمی به واشنگتن بیاید.

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده گفته است که چارلز سوم در ضیافت رسمی به تاریخ ۲۸ اپریل اشتراک خواهد کرد.

رییس جمهور ترمپ در حساب تروت سوشیل خود نگاشته است:" من مشتاق دیدار با پادشاه هستم، که به او زیات احترام دارم. این بسیار جالب خواهد بود!"

سفر پادشاه بریتانیا به امریکا همزمان با دوصدو پنجاهمین سالروز استقلال امریکا صورت میگیرد که به گفته واشنگتن و لندن، پیام این سفر روی تاریخ مشترک و روابط معاصر دو طرف تمرکز خواهد کرد. توقع میرود که چارلز در کانگرس ایالات متحده خطابه ایراد کند. در طول ۳۰ سال گذشته این اولین بار خواهد بود که یک پادشاه بریتانیا در مجلس مشترک قانونگزاران امریکا به سخنرانی میپردازد.

بااین حال، این سفر که انتظار می‌رود بین ۲۷ تا ۳۰ ماه اپریل انجام شود، در زمانی صورت می‌گیرد که دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، به شدت از بریتانیا و دیگر متحدان ناتو به دلیل محدود کردن حمایتشان از حملات نظامی امریکا علیه ایران انتقاد کرده است. خانواده شاهی بریتانیا تا هنوز رسماً در مورد برنامه این سفر چیزی نگفته است.