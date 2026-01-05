هشدار یونیسف از زمستان دشوار در ولایت کنر

صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) میگوید که درجۀ حرارت شب در ولایت کنر به زیر صفر رسیده و خانوادههایی که خانههایشان در زلزلههای اخیر ویران شده است، در سرمای شدید میخوابند.
یونیسف، روز یکشنبه، چهارم جنوری با نشر پیامی افزود که برای محافظت از کودکان در برابر سرمای شدید، لباسهای زمستانی و کمپل را بین خانوادههای آسیبدیده توزیع کرده است.
شرق افغانستان، بهویژه ولایت کنر، زلزله ۳۱ اگست سال ۲۰۲۵ جان حد اقل۲۰۰۰ نفر را گرفته، حدود ۴۰۰۰ را زخمی ساخت و بیش از ۸۰۰۰ خانه را ویران کرد.
بر اساس ارزیابی های تازۀ سازمان ملل متحد که حدود سه هفته پیش منتشر شد، بازسازی و بهبود شرایط مناطق زلزلهزده در شرق افغانستان، نیازمند حد اقل، ۱۲۸.۸ میلیون دالر است.
'ارزیابی مشترک احیای سریع نیازمندی ها' که به هماهنگی بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی انجام یافته است، شامل یک پلان سه ساله برای اعمار مجدد منازل، تاسیسات صحی، سیستم آب و زمینهای زراعتی در ولایتهای کنر، ننگرهار و لغمان میباشد.
این ارزیابی در حالی صورت گرفته که میزان کمکهای بینالمللی جهانی به افغانستان کاهش یافته و سازمان ملل متحد تخمین میزند که این کشور برای سال جاری به ۳.۲میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۶ نیز به عین مقدار پول نیاز دارد.
ارزیابی ملل متحد نشان میدهد که زلزلهٔ اخیر آگست سال ۲۰۲۵، باعث خسارت به ارزش ۸۶.۶ میلیون دالر در ده ولسوالی آسیب دیده شده که ۵۶هزار خانواده را متاثر ساخته است.
بر اساس این ارزیابی، بیش از ۶۲۰۰ منزل فروریخته، ۲۰۰۰ باب منزل شدیداً آسیب دیده و ۲۲ مرکز صحی و ۸۰مکتب از این زلزله متاثر شده است.
ملل متحد میگوید که برای اعمار مجدد هزاران منزل به ۵۴.۹ میلیون دالر نیاز است، در حالی که احیا و رفع نیازمندهای آموزشی به ۱۴.۹میلیون دالر ضرورت دارد.
گروه