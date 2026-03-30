تداوم حملات ایران بر کشورهای منطقه

مقامات امنیتی کویت می‌گویند که در اثر حملات روز دوشنبۀ ایران بر یک کارخانۀ آب‌شیرین‌کن، یک شهروند هند کشته شده است.

این درحالیست که رژیم تروریستی ایران به حملات روزانۀ خود بر تاسیسات غیرنظامی در منطقه ادامه می‌دهد.

وزارت آب و برق و انرژی تجدیدپذیر کویت گفت که حمله بر یک ساختمان خدماتی کارخانۀ آب‌شیرین‌کن، همچنان آسیب قابل ملاحظه‌ای به این ساختمان وارد آورده است. این وزارت مشخص نکرده است که این حمله ناشی از میزایل بوده یا حملۀ طیارۀ بی‌سرنشین ایرانی بوده است.

رژیم ایران، از آغاز عملیات مشترک امریکا – اسراییل در ۲۸ فبروری، به منظور متوقف کردن فعالیت‌های شرورانۀ این رژیم، حملات میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین را بر غیرنظامیان و اهداف ایالات متحده در سراسر کشورهای شرق‌میانه انجام داده است.

حملۀ روز دوشنبه بر کویت، واکنش و محکوم‌کردن سایر کشورهای منطقه را به همراه داشت. قطر آن حمله را "فجیع" خواند و بر لزوم "توقف حملات ناموجه ایران به کشورهای برادر [همسایه]" تاکید کرد.

نیروی دافع هوایی امارات متحدۀ عربی گفته است که ۲۷ طیارۀ بی‌سرنشین و ۱۱ میزایل بالستیک ایران را روز دوشنبه سرنگون کرده است.

در بحرین، اردوی این کشور خبرداده است که هفت طیارۀ بی‌سرنشین و هشت میزایل شلیک شده از جانب ایران را رهگیری کرده است. عربستان سعودی گفته است که ده طیارۀ بی‌سرنشین ایرانی را از بین برده است.

این درحالیست که گروه تروریستی حوثی‌های یمن که حمایت رژیم ایران را با خود دارد، روز شنبه وارد این جنگ منطقه‌ای شده و جنوب اسراییل را با یک میزایل هدف گرفت که اردوی اسراییل آن‌را رهگیری کرد.

اسراییل همچنان گزارش داد که روز دوشنبه دو طیارۀ بی‌سرنشین حوثی‌های یمن را سرنگون کرده است.