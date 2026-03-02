حکومت لبنان روز دوشنبه پس از آنکه گروه تروریستی تروریستی حزبالله میزاییل و طیارۀ بدون سرنشین به سمت اسراییل پرتاب کرد، تمام فعالیتهای نظامی این گروه را منع کرد.
حزبالله که از سوی ایران حمایت میشود، در پی حملات مشترک ایالات متحده و اسراییل به ایران، بر اسراییل میزاییل پرتاب کرد و اسراییل با انجام حملات هوایی در سرتاسر جنوب لبنان و بیروت، این حملات را تلافی کرد.
نواف سلام، صدراعظم لبنان، پس از جلسۀ اضطراری کابینه گفت که حکومت تصمیم حزبالله برای ورود به این درگیری را رد کرده و فعالیتهای مسلحانه آن را غیرقانونی اعلام کرده است.
سلام با نشر بیانیهای در شبکۀ ایکس گفته است که حکومت لبنان "بدون هیچ گونه ابهام یا تفسیری، هرگونه عملیات نظامی یا امنیتی را که از خاک لبنان خارج از چارچوب نهادهای مشروع آن انجام شود، به گونۀ مطلق رد میکند."
صدر اعظم لبنان گفت که "تصامیم جنگ و صلح منحصراً" در دست حکومت لبنان است.
صدراعظم لبنان دستور "ممنوعیت فوری تمام فعالیتهای امنیتی و نظامی حزبالله را به عنوان غیرقانونی" صادر کرد و آن گروه را "وادار به تحویل سلاحهای خود به حکومت لبنان و محدود کردن فعالیتهایش به حوزه سیاسی" کرد.
سلام "آمادگی کامل حکومت لبنان برای از سرگیری مذاکرات" با اسراییل را ابراز کرد. اظهارات او نشان دهندۀ فاصله گرفتن از حکومتهای قبلی بود که از رویارویی مستقیم با حزبالله اجتناب کرده بودند.
کابینه لبنان همچنین به سازمانهای امنیتی دستور داد تا از پرتاب میزایل یا طیارههای بیسرنشین بیشتر جلوگیری کرده و متخلفان را دستگیر کنند.
وزارت صحت لبنان اعلام کرد که در حملات تلافیجویانۀ شبهنگام اسراییل به حومۀ جنوبی بیروت و جنوب لبنان، حداقل ۳۱ نفر کشته و ۱۴۹ نفر زخمی شدند و خانوادهها به مکاتبی پناه بردند که که به پناهگاه بیجا شدگان تبدیل شده بود.
ایالات متحده مدتهاست که حزبالله را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی می کند که "همچنان ثبات منطقهای و امنیت اسراییل را تهدید میکند."
سفارت ایالات متحده در بیروت یک هشدار امنیتی فوری صادر کرد و به امریکاییها هشدار داد که فوراً کشور را ترک کنند.
