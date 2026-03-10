لبنان خواستار مذاکرات مستقیم با اسراییل برای حل منازعه ای حزب الله شده است

لبنان خواستار مذاکرات مستقیم تحت ضمانت بین المللی برای ختم جنگ بین گروه تروریستی حزب الله و اسراییل شده است.

جوزف عون رییس جمهور لبنان دریک نشست مجازی با مقامات اتحادیه اروپا به روز دوشنبه جزییات یک پیشنهاد را که در آن خواستار آتش بس کامل و مذاکرات مستقیم برای "ختم نهایی اقدامات خصمانه" و " ترتیبات دایمی" برای امنیت مرزی با اسراییل شده است، در میان گذاشت.

آژانس خبری ملی لبنان گزارش داد که تحت برنامۀ مطرح شده، نیروهای اسراییلی به تدریج از جنوب لبنان عقب نیشنی کرده و نیروهای اردوی لبنان به عوض آنان به خلع سلاح حزب الله اقدام خواهند کرد.

این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که به تاریخ دوم مارچ حکومت لبنان فعالیتهای نظامی حزب الله راغیرقانونی اعلام کرد و به نیروهای مسلح دستور داد تا جلو پرتاب راکت و طیاره های بی سرنشین را از قلمرو لبنان بگیرد. به این دستور تا حدی زیادی عمل نشده و حزب الله به شلیک روزانه ای راکت به سوی اسراییل ادامه میدهد.

نیروهای دفاعی اسراییل به روز سه شنبه گفت که آنان حملات متمرکز را بالای جنوب لبنان - پایگاه مستحکم حزب الله گروه برخودار ازحمایت ایران، انجام میدهند و افراد و تاسیسات این گروه را با استفاده از یک لوای محاربوی هدف قرار میدهند. علاوه برآن، نیروهای هوایی اسراییل چندین نمایندگی اداره مالی حزب الله موسوم به القرض الحسن را که از سال ۲۰۰۷ میلادی بدینسو ازسوی ایالات متحده تحت تحریم قرار دارد، در حومه های جنوب بیروت هدف قرار داده است.

نیروهای دفاعی اسراییل گفت که حزب الله چند بار سه شنبه شب به پرتاب راکت به منطقه الجلیل در شمال اسراییل ادامه داد. به گفته نیروهای دفاعی اسراییل این حملات راکتی، جراحاتی را در پی نداشت.

آژانس خبری دولتی لبنان گذارش داد که پارلمان آنکشور روز دوشنبه با یک رای گیری مدت کار پارلمان را برای دوسال آینده تمدید کرد. علت این تمدید، عدم ممکن بودن برگزاری انتخابات پارلمانی برنامه ریزی شده در ماه می به دلیل بیجا شدن شماری زیادی از مردم شده است.

به گفته صندوق معاونت کودکان سازمان ملل متحد ( یونیسف) نزدیک به ۷۰۰ هزار لبنانی به شمول ۲۰۰ هزار کودک پس از آغاز مجدد جنگ به تاریخ دوم مارچ از خانه های شان بیجا شده اند. وزارت صحت لبنان گفته است درحدود ۴۸۶ نفر در این دور درگیری کشته شده اند. این وزارت در گزارش اش بین غیرنظامیان و نظامیان تفکیک قایل نشده است.

حزب الله به تاریخ ۸ اکتوبر سال ۱۹۹۷ توسط وزارت خارجه ایالات متحده به حیث یک گروه دهشت افگن خارجی شناخته شد.