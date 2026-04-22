تلاش بیش از ۳۰ کشور جهان برای حفاظت از حمل و نقل در تنگۀ هرمز

مقام‌های نظامی از بیش از ۳۰ کشور روز چهارشنبه ۲۲ اپریل در لندن برای یک کنفرانس دو روزه گرد هم می‌آیند که بر برنامه ‌ریزی جهت حفاظت از حمل‌ونقل دریایی در تنگه هرمز متمرکز است، این درحالیست که ایران در حملات تازه در این آبراه استراتیژیک دو کشتی دیگر را توقیف کرده است.

قرار است نمایندگان، دربارۀ پیشبرد برنامه ‌ریزی‌های دقیق برای بازگشایی تنگه پس از پایان درگیری‌ها، در چارچوب ابتکار چندملیتی به رهبری بریتانیا و فرانسه، گفت‌وگو کنند.

بر اساس بیانیه‌ ای که از سوی وزارت دفاع بریتانیا صادر شده، طرح بازگشایی تنگۀ هرمز "به محض فراهم شدن شرایط، پس از دستیابی به یک توافق آتش‌بس پایدار" اجرا خواهد شد.

جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا روزچهارشنبه ابراز امیدواری کرد که در پایان این نشست دو روزه بر یک طرح مشترک برای حفظ آزادی کشتیرانی در تنگۀ هرمز و حمایت از آتش بس پایدار دست یافته شود.

این کنفرانس در حالی برگزار می‌شود که ایران روز چهارشنبه از توقیف دو کشتی در تنگه هرمز در حملات تازه علیه حمل‌ونقل تجارتی دریایی خبر داد؛ اقدامی که رژیم ایران آن را "نقض‌های دریایی" توصیف کرده است.

این کنفرانس در پی نشست سران کشورها که هفته گذشته در پاریس به میزبانی مشترک کییرستارمرصدراعظم بریتانیا، امانویل مکرون رییس جمهور فرانسه و با حضور ۵۱ کشور برگزار شده بود، صورت میگیرد.

اشتراک کننده گان آن نشست خواستار تشکیل یک "ماموریت چندملیتی مستقل و کاملاً دفاعی" برای حفاظت از کشتی‌های تجاری، اطمینان‌بخشی به عاملین حمل‌ ونقل دریایی و انجام عملیات پاکسازی ماین شد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه اعلام کرد آتش‌بس دو هفته‌ای با ایران تمدید می‌شود تا به گفته او به حکومت "چندپارچه" ایران فرصت داده شود "پیشنهاد یکپارچه" برای یک توافق احتمالی با امریکا ارایه دهد.

در همین حال، رییس‌جمهور گفت که محاصره نظامی بنادر و ترمینل های نفتی ایران توسط ایالات متحده تا زمان دستیابی به توافق با تهران ادامه خواهد داشت.