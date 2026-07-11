ترمپ: در صورت تلاش ایران برای ترور رییس جمهور امریکا هزار میزایل آمادۀ شلیک است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا هشدار داده است که در صورت هرگونه اقدام جمهوری اسلام ایران برای ترور یا تلاش به ترور رییس جمهور امریکا، اردوی این کشور پاسخ نظامی گستردهای خواهد داد.
رییس جمهورترمپ، جمعه شب (۱۰ جولای)، در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشته است: "یک هزار میزایل آمادۀ شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانهگیری شده اند و هزاران میزایل دیگر نیز در اسرع وقت پس از آن شلیک خواهند شد، اگر حکومت ایران به تهدید خود، که در بسیاری از گوشههای جهان اعلام شده، برای ترور یا تلاش برای ترور رییس جمهور برحال ایالات متحده امریکا، در این مورد، من! عمل کند."
دونالد ترمپ در این پیام افزوده است: "دستورها از پیش داده شدهاند و اردوی امریکا برای دورهای یکساله، با امکان تمدید، آماده، مایل و قادر است همه مناطق ایران را کاملاً از بین برده و نابود کند."
این اظهارات در حالی مطرح شود که تنشها میان تهران و واشنگتن در هفتههای اخیر به دنبال حملات تلافیجویانۀ دو طرف و افزایش درگیریها در منطقۀ خلیج به سطح بی پیشینه رسیده است.
با اینحال، منابع آگاه به رویترز گفته اند که مذاکره کنندگان قطری در ایران اند تا با مقامات ایرانی دیدار کرده و تنش ها را کاهش دهند و شرایطی را برای ادامۀ مذاکرات گسترده تر ایجاد کنند. مقامات قطری گفته است که مذاکرات با هماهنگی ایالات متحده انجام شده است.
دونالد ترمپ قبل از ظهر جمعه (۱۰ جولای) نیز با نشر یک پیام دیگر گفت که واشنگتن مایل به ادامۀ مذاکره با رهبران ایران است، اما تاکید کرد که توافق موقف صلح که به تاریخ هژدهم جون امضا شد، "پایان یافته" است.
دونالد ترمپ، در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که جمهوری اسلامی ایران از واشنگتن خواسته است تا گفتگو ها را ادامه دهیم.
در این پیام آقای ترمپ نگاشته است که با این درخواست موافقت کرده اما تاکید کرده است که "ایالات متحده به طور کاملا صریح و بدون هیچ ابهامی به ایرانیها اعلام کرده است که آتشبس پایان یافته است."
پیش از آن رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه در اجلاس ناتو در انقره نیز اظهارات مشابهی داشت. دونالد ترمپ در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تفاهمنامهای که در ۱۸ جون با ایران امضا شد، از بین رفته است یا نه، گفت: "از نظر من، فکر میکنم دیگر تمام شده است. آنان زباله اند."
پس از افزایش تنشها به ویژه حملۀ ایران بر سه کشتی تجارتی در آبراه تنگۀ هرمز تردد کشتیها در این مسیر کاهش یافته است.
خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم گزارش داد که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز شنبه (۱۱ جولای) برای گفتگو در مورد تمهیدات عبور مصوون کشتیها از تنگه هرمز وارد عمان شد.
مقامات ارشد امریکایی روز جمعه (۱۰ جولای) اعلام کردند که ایالات متحده از ایران میخواهد که علناً اعلام کند که حملات به کشتیها در تنگه هرمز را متوقف خواهد کرد - و اینکه همه خطوط آبی بدون هیچ گونه عوارضی از طریق این آبراه که قبل از جنگ یک پنجم نفت جهان از آن عبور میکرد، باز خواهد بود.
با اینحال، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا (سنتکام)، با نشر پیامی در ایکس این ادعای ایران را رد کرده و گفت که است ایران کنترول تنگۀ هرمز را در دست ندارد.
ادارۀ بینالمللی انرژی روز جمعه اعلام کرد که هرگونه تشدید خصومتها میتواند پیشبینی این اداره را مبنی بر مازاد قابل توجه بازار نفت در سال آینده تغییر دهد.
گروه