دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، در پی آغاز دور تازه حملات امریکا علیه ایران، اعلام کرد که این عملیات در پاسخ به حمله رژیم ایران به کشتی‌های تجاری انجام شده است.

رییس جمهور امریکا در پیامی در شبکه اجتماعی "تروث سوشل" هشدار داد که اگر ایران بار دیگر چنین حملاتی را تکرار کند، پاسخ ایالات متحده "بسیار شدیدتر" خواهد بود.

ایران اوایل هفتهٔ جاری کم از کم سه کشتی‌ تجارتی در حال عبور از تنگۀ هرمز را هدف قرار داد که یکی از این کشتی‌ها حامل گاز طبیعی قطر بود و خسارت قابل توجهی به آن وارد شد.

رسانه‌های امریکایی از قول مقام‌های امریکایی گزارش دادندکه این میزایل‌ها از سوی ایران پرتاب شده بود، هرچند ایران تا کنون مسوولیت این رویداد را نپذیرفته است.

ایالات متحده نیز در واکنش به این حمله، حملاتی را شامگاه روز سه شنبه و چهارشنبه بر اهدافی در ایران انجام داد.

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) روز سه شنبه اعلام کرد که نظامیان امریکایی مجموعه‌ای از حملات "قوی" را علیه رژیم ایران آغاز کرده‌اند تا هزینه سنگینی را در پاسخ به حمله بر کشتی‌های تجارتی حامل غیرنظامیان بی‎گناه در یک‌ آب‌راه بین‌المللی بر رژیم ایران تحمیل کنند.

سنتکام اعلام کرد که این عملیات در واکنش به حملات ایران بر سه کشتی تجارتی در حال عبور از تنگۀ هرمز انجام شده است. این فرماندهی همچنین اقدام رژیم ایران را "بی‌دلیل، خطرناک، و نقض آشکار آتش‌بس" توصیف کرد.

این فرماندهی با نشر بیانیه‌ای گفت که نظامیان امریکایی شامگاه سه شنبه در واکنش به حملات ایران بر کشتی‌ها در تنگۀ هرمز بیش از ۸۰ هدف را در ایران آماج حملات قرار داد.

رسانه‌های ایرانی از وقوع حملات امریکا در بوشهر و ساحات اطراف آن و جزیرۀ خارک خبر داده گفتند که مقرهای نظامی اهداف این حملات بوده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، صبح چهارشنبه گفت که در پاسخ به حملات ایالات متحده بر ایران، ۸۵ هدف نظامی مرتبط با ایالات متحده را در بحرین و کویت با میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین تهاجمی آماج قرار داده است.

رییس جمهور ترمپ امروز در حاشیه نشست ناتو در انقره گفت که احتمال دارد اردوی امریکا امشب دور تازه‌ای از حملات را علیه اهدافی در ایران انجام دهد.

ساعاتی پس از آن سنتکام اعلام کرد که به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح ایالات متحده دور تازه‌ای از حملات را علیه ایران آغاز کرده‌ تا توانایی این کشور را برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگهٔ هرمز بیش از پیش تضعیف کند.

سنتکام در پیامی در ایکس نگاشته است: "ایالات متحده، ایران را در قبال اقدامات تهاجمی اخیر و غیرموجه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیرنظامی که به‌طور آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد هستند، مسوول می‌داند. "

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه هشتم جولای در انقره، پایتخت ترکیه، گفت که تفاهم‌نامۀ امضا شده میان امریکا و ایران برای پایان بخشیدن جنگ "تمام شده است".

ترمپ پیش از نشست رهبران کشورهای عضو ناتو ، در یک رویداد خبری، در حالیکه مارک روته، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو ) در کنارش نشسته بود، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که دیگر تمایلی برای تعامل با ایران ندارد.

اما او افزود که به نظر او "جنگ تمام عیار" بین امریکا و ایران آغاز نخواهد شد. ترمپ گفت: "فکر نمی کنم [جنگ تمام عیار] دوباره شروع شود. فکر می کنم این بسیار زود پایان می یابد. [ایرانی ها] به چند کشتی حمله کردند و ما هم شدیدتر به آنان حمله کردیم."