کاهش موترهای تعقیبی صدراعظم هند در پی افزایش جهانی بهای نفت

در پی افزایش بهای جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران و فشار فزاینده بر اقتصاد هند، نرندرا مودی، صدراعظم هند، کاروان موترهای محافظتی (تعقیبی) خود را بهگونه چشمگیر کاهش داده است.
یک منبع حکومتی به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام در راستای صرفهجویی در مصرف سوخت در حالی صورت انجام میگیرد که چند روز پیش، مودی از شهروندان هند خواسته بود برای مقابله با بحران انرژی، سیاست ریاضت اقتصادی را دنبال کنند.
مودی روز یکشنبه (۱۰ می) از مردم خواسته بود از سفرهای غیرضروری خارجی خودداری کنند، بیشتر از موترهای شهری استفاده نمایند، خرید طلا را کاهش دهند و مصرف روغن خوراکی را محدود سازند. او هشدار داده بود که افزایش بهای جهانی نفت و انرژی، ذخایر ارزی هند را تحت فشار قرار داده است.
پس از این درخواست، شماری از کاربران شبکههای اجتماعی، کاروانهای بزرگ مقامهای ارشد هندی، سفرهای داخلی مودی با طیاره های ویژه و سفر برنامهریزیشده او به اروپا را مورد انتقاد قرار دادند.
این منبع دولتی، که نخواست نامش فاش شود، گفت شمار موترهای تعقیبی صدراعظم هند با حفظ تدابیر ضروری امنیتی و مطابق پروتوکلهای گروه حفاظت از رجال برجسته کاهش یافته است. به گفته این منبع، مودی همچنین دستور داده تا در صورت امکان، موترهای برقی نیز بدون خرید تجهیزات جدید در کاروان او شامل شوند.
بر اساس گزارشها، کاروان محافظتی صدراعظم هند پیش از این حدود دوازده موتر را در بر میگرفت. گفته میشود مودی در سفرهای اخیر خود به ایالت زادگاهش گجرات و ایالت آسام در شمالشرق هند، با کاروان کوچکتری رفتوآمد کرده است.
دفتر صدراعظم هند تاکنون در این باره واکنشی نشان نداده است.
هند، سومین واردکننده و مصرفکننده بزرگ نفت در جهان، بخش عمده نفت خام، گاز طبیعی مایع و گاز مورد نیاز خود را از مسیر تنگه هرمز تامین میکند، گذرگاهی که در پی جنگ میان ایران و امریکا-اسراییل با اختلال جدی روبهرو شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه افزایش بهای نفت میتواند کسری حساب جاری هند را تشدید کرده، رشد اقتصادی این کشور را آسیب بزند و سطح تورم را افزایش دهد، در حالیکه تلاشهای دپلوماتیک واشنگتن و تهران برای پایاندادن به درگیریها همچنان ادامه دارد.
با وجود افزایش فشارها، دولت هند تاکنون قیمت تیل و دیزل را بالا نبرده، اما گزارشها نشان میدهد که افزایش قیمت سوخت در این کشور نزدیک و محتمل است.
