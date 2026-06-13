دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرده است که قرار است سند توافق با ایران روز یکشنبه (۱۴ ماه جون) امضا شود.
رییس جمهور ترمپ در یک پیام در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که براساس این توافق، ایران دیگر سلاح هستهای نخواهد داشت.
دونالد ترمپ نگاشته است: "در واقع، آنان دیگر نمیخواهند سلاح هستهای داشته باشند، آنان دیگر سلاح هستهای نخواهند داشت، چه از خریداری، یا توسعه یا از هر وسیلۀ دیگر."
رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که بلافاصله پس از امضای توافق در روز یکشنبه، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد شد.
ترمپ روز شنبه (۱۳ جون)، در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل از توافق جدید هستهای با ایران دفاع کرده و آنرا کاملاً متفاوت از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ عنوان کرد.
دونالد ترمپ با انتقاد از توافق پیشین میان ایالات متحده و ایران در زمان حاکمیت بارک اوباما، رییس جمهور پیشین ایالات متحده گفته است که توافق قبلی "راه آسان برای دستیابی ایران به سلاح هستهای" بود، اما با توافق جدید "دیواری در برابر هرگونه دسترسی ایران به سلاح هستهای" ایجاد شده است.
دونالد ترمپ در این پیام افزود: "رابطۀ ما با ایران بسیار متفاوت و بهتر از رابطۀ حکومتهای قبلی است."
رییس جمهور ترمپ در پیوند به یورانیم غنیشدۀ ایران که به گفتۀ او در اثر حملات طیارههای جنگی امریکا در اعماق کوهها دفن شده، نگاشته است "در زمان مناسب، وقتی همه چیز آرام شد، بر میداریم و آن را چه در ایران و چه در ایالات متحده، با قدرت تخریب و نابود میکنیم."
رییس جمهور ترمپ در ادامه پیام خود نوشته است که مشتاقانه در آینده منتظر همکاری با ایران و تمام شرقمیانه است.
دونالد ترمپ گفت: "امیدواریم این روند همه به سرعت، سهولت و ملایمت انجام شود. اگر این کار امکانپذیر نباشد، ما یک جایگزین نهایی داریم که امیدواریم دیگر هرگز مورد استفاده قرار نگیرد."
این پیام رییس جمهور ترمپ، ساعاتی پس از آن نشر شد که شهباز شریف، صدراعظم پاکستان در یک پیام ایکس نگاشت که انتظار میرود توافق میان ایالات متحده و ایران در ۲۴ ساعت آینده امضا شود. شریف نگاشت: "ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک شده ایم."
صدراعظم پاکستان در این پیام نگاشته است که کشورش "در حال آمادهسازی برای امضای الکترونیکی توافق صلح در اسرع وقت پس از نهایی شدن آن است." او همچنان افزوده است که گفتگوهای فنی در سطح کارشناسان از هفتۀ آینده آغاز خواهد شد تا جزییات اجرایی توافق مورد بررسی قرار گیرد.
شهباز شریف به کشورهای منطقه اطمینان داده است که این توافق تاریخی، پایه محکمی برای صلح پایدار خواهد گذاشت.
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