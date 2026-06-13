شهباز شریف، صدراعظم پاکستان می‌گوید که انتظار می‌رود توافق میان ایالات متحده و ایران در ۲۴ ساعت آینده امضا شود.

شریف، روز شنبه (۱۳ جون) با اشاره به توافق میان ایالات متحده و ایران در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک شده ایم."

صدراعظم پاکستان در این پیام نگاشته است که کشورش "در حال آماده‌سازی برای امضای الکترونیکی توافق صلح در اسرع وقت پس از نهایی شدن آن است." او همچنان افزوده است که گفت‌وگوهای فنی در سطح کارشناسان از هفتۀ آینده آغاز خواهد شد تا جزییات اجرایی توافق مورد بررسی قرار گیرد.

شهباز شریف به کشورهای منطقه اطمینان داده است که این توافق تاریخی، پایه محکمی برای صلح پایدار خواهد گذاشت.

این اظهارات شهباز شریف، در حالی بیان می‌شود که رییس جمهور امریکا روز پنجشنبه (۱۱ جون)، عملیات از قبل برنامه ریزی شده بر ایران را به منظور پیشرفت در گفت‌وگو ها با ایران، لغو کرد.

رییس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشل نوشت: "با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران رسیده و مورد تایید قرار گرفته است، من به عنوان رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، حملات و بمباران‌ برنامه ‌ریزی ‌شده امشب علیه ایران را لغو کردم."

تا زمان نشر این گزارش، قصرسفید در خصوص این اظهارات شهباز شریف، صدراعظم پاکستان ابراز نظری نکرده است.

پیش از این، رییس جمهور ترمپ روز جمعه (۱۲ جون)، ایران را به انتشار اطلاعات نادرست در مورد آتش‌بس متهم کرد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که شماری از رسانه های امریکایی و ایرانی، برخی از شرایطی را گزارش داده اند که گویا محتوای توافقنامهٔ احتمالی واشنگتن و تهران می‌باشد.

صدای امریکا در مورد جزییات این سند احتمالی، جویایی معلومات از قصر سفید شده که تازمان نشر این گزارش، معلوماتی در این زمینه دریافت نکرده است.

رییس جمهور ترمپ در پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که شرایطی را که رژیم ایران در اختیار رسانه‌ها قرار داده است با شرایطی که به‌صورت مکتوب بر سر آن توافق شده بود، "هیچ ارتباطی" ندارد.

دونالد ترمپ تعامل با رژیم ایران را سر و کار داشتن با "افرادی بسیار بی‌شرافت" دانسته و گفته است در برخورد با آنان چیزی به نام تعامل با حسن نیت وجود ندارد.

ترمپ یک روز پیش از این اظهاراتش، گفته بود که ایالات متحده به هدف پایان دادن جنگ با ایران، به یک تفاهم بزرگ با آن کشور، دست یافته است. ترمپ گفته بود که این سند ممکن در اروپا امضا شود و معاونش، جی دی ونس، در آن از ایالات متحده نمایندگی خواهد کرد.

باوجو آن که جزییات توافق احتمالی با ایران، افشا نشده، اما رییس جمهور ترمپ باردیگر تاکید کرد که ایران هیچگاه سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

علاوه بر این، جی‌دی ونس، معاون رییس جمهور ترمپ، روز جمعه (۱۲ جون) در شبکۀ ایکس نوشت که اخبار جعلی زیادی در مورد توافق احتمالی برای باز کردن تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران می‌بیند.

ونس گفت که این توافق برای اولویت دادن به نگرانی‌های ایالات متحده و متحدانش طراحی شده است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در پیامی در توییتر از رسانه‌ها خواست که از انتشار شایعات در مورد محتوای این سند خودداری کنند.

سنتکام: جلو درون‌های ایرانی را گرفتیم

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده (سنتکام) گفته است که ناوقت جمعه شب، چندین طیارۀ بی‌سرنشین ایرانی را که به منظور هدف قرار دادن کشتی‌های تجارتی در امتداد تنگۀ هرمز شلیک شده بودند، "سرنگون" کرده است.

در اعلامیۀ سنتکام در شبکۀ اجتماعی ایکس آمده است: "ایران چندین طیارۀ بی‌سرنشین تهاجمی یک‌جانبه را در تلاش برای حمله بر کشتی‌های تجارتی در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرد."

در این اعلامیه آمده است: "درحالیکه جریان ترافیک از طریق تنگۀ هرمز بدون مانع ادامه دارد و افزود که این مسیر آبی تجارت بین‌المللی برای تردد کشتی‌ها همچنان باز است، نیروهای امریکایی تمام این طیاره‌های بی‌سرنشین را در ساعات اخیر سرنگون کرده اند."

سنتکام، در حالی از هدف قرار دادن طیاره‌های بی‌سرنشین ایرانی در امتداد تنگۀ هرمز خبر می دهد که رییس جمهور امریکا روز پنجشنبه (۱۱ جون)، عملیات از قبل برنامه ریزی شده بر ایران را به منظور پیشرفت در گفت‌وگو ها با ایران، لغو کرد.

رییس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشل نوشت: "با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران رسیده و مورد تایید قرار گرفته است، من به عنوان رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، حملات و بمباران‌ برنامه ‌ریزی ‌شده امشب علیه ایران را لغو کردم."