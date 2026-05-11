سازمان عفو بین الملل نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش رسانه ها مبنی بر بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری سه روزنامه نگار افغان که گفته می شود توسط اداره استخبارات طالبان انجام شده است، ابراز داشته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان به روز یکشنبه با نشر خبرنامه ای گفت که منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران طلوع نیوز و همچنان جاوید نیازی خبرنگار خبرگزاری "پیگرد" توسط استخبارات طالبان بازداشت شده اند و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

عفو بین الملل می گوید به نظر می‌رسد این اقدامات طالبان بخشی از یک الگوی گسترده‌تر و مداوم ارعاب و انتقام‌ جویی علیه روزنامه ‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها در افغانستان است که نقض آشکار تعهدات این کشور تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.

عفو بین الملل در صفحه اجتماعی اکس نوشته است که "مقام های طالبان باید فوراً سرنوشت و محل نگهداری منصور نیازی، عمران دانش و جاوید نیازی را فاش کنند، دسترسی آنها به وکیل و اعضای خانواده را تضمین کنند و آنها را آزاد کنند، مگر اینکه در دادرسی‌هایی که مطابق با استندردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه استند، به یک جرم کیفری قابل تشخیص متهم شوند."

در همین حال، سازمان حمایت از روزنامه‌نگاران افغانستان (AFJC) نیز دستگیری‌ها و تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران افغان را محکوم کرده است.

این سازمان اعلام کرده است که هنوز از محل نگهداری جاوید نیازی، منصور نیازی و عمران دانش اطلاعی در دست نیست و از طالبان خواسته است که همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کرده و به سرکوب آزادی رسانه‌ها پایان دهد.

حکومت طالبان در مورد بازداشت سه خبرنگار اظهار نظر نکرده اما همواره انتقاد نهاد های داخلی و خارجی از وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان را رد کرده و مقامات این گروه گفته اند که خبرنگاران و رسانه ها در این کشور بر اساس احکام شریعت اسلامی فعالیت دارد.