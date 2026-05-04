دفتر نی در تبعید، نهاد حامی رسانه‌ها در افغانستان، می‌گوید که تحت حاکمیت طالبان، هیچ آزادی به شمول "آزادی بیان" در افغانستان وجود ندارد.

نی در تبعید به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها، در اعلامیه‌ای گفته است که رسانه‌ها در افغانستان هیچگاه به اندازهٔ امروز سرکوب نشده اند.

پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، رسانه‌ها در این کشور محدودیت‌های زیادی را تجربه کرده اند.

به گفته دفتر نی در تبعید، رسانه‌های داخلی به "بلندگوها برای تروریزم و آنانی مبدل شده که اعمال طالبان را توجیه می‌کنند".

نی در تبعید گفته است که باوجود توقیف‌ها، تهدیدها و شکنجه‌های مکرر، خبرنگاران به توجیه کنندگان اعمال طالبان مبدل شده اند.

این نهاد حامی رسانه‌ها در افغانستان، گفته است که "جامعهٔ جهانی باید به عمق وضعیت در افغانستان توجه کند و نباید فریب ظاهر طالبان را بخورد".

به گفته نی، در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، "نه برای انسانها ارزش قایل است و نه جایگاهی برای رسانه‌های آزاد وجود دارد".

مرکز خبرنگاران افغانستان نیز هشدار داده است که وضعیت رسانه‌ها در افغانستان وارد "مرحلۀ تازه" شده و سرکوب رسانه‌های مستقل به گونۀ بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ به اساس پیشنهاد یونسکو روز جهانی آزادی رسانه ها را نامگذاری کرد و این روز همه ساله در سوم ماه می به خاطر ارج گذاری به خبرنگاران و رسانه ها در سراسر جهان تجلیل می شود.

انتونی گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که "همه آزادی ها وابسته به آزادی رسانه ها" است.

در همین حال، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) گفته است که "خبرنگاری، صلح را شکل می دهد."

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان نیز هفتهٔ گذشته گفت که "فضای خبرنگاری آزاد و مستقل در افغانستان تقریبا از بین‌ رفته است."

پیش از آن گزارش‌گران بدون مرز گزارش دادند که شاخص آزادی مطبوعات افغانستان از سال ۲۰۲۱ به اینسو ۵۳ رده، افت داشته است.

باوجود انتقاد نهاد‌های ملی و بین المللی مدافع حقوق رسانه‌ها، طالبان بر تطبیق پالیسی‌های شان ادامه داده و گفته اند که مطبوعات افغانستان در پرتو قوانین اسلامی از آزادی کامل برخوردار است.