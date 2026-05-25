نهاد "آزادی ۲۵۰" که یک مشارکت دولتی-خصوصی است، به مناسبت روز ملی یادبود که در آن از نظامیان جان باختۀ امریکایی یادبود به عمل میآید، شامگاه دوشنبه ۲۵ می مراسمی را در گورستان ملی آرلینگتن در ایالت ویرجینیا برگزار میکند.
از آخرین روز دوشنبه ماه می به عنوان روز یادبود در ایالات متحده بزرگداشت شده و در این روز به قربانیهای مردان و زنانی ارج گذاشته میشود که هنگام ایفای وظیفه در صفوف قوای مسلح امریکا جان باخته اند.
نهاد "آزادی ۲۵۰" گفته است که نظامیان پیشین، خانوادههای سربازان امریکایی و تاریخنگاران در مراسم دوشنبه شام با افروختن شمع در محوطۀ گورستان ملی آرلینگتن روایتهای قوی از خدمتگذاری و از خود گذشتگی را زنده خواهند کرد.
اجرای موسیقی زنده برای ادای احترام به فداکاریهای نظامیان امریکایی نیز بخشی از این مراسم است که به سلسلۀ رویدادها به مناسبت دوصد و پنجاهمین سالروز استقلال ایالات متحده برگزار میشود.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، چاشت دوشنبه در مراسمی به مناسبت روز یادبود که در گورستان ملی آرلینگتن، در نزدیکی واشنگتن دیسی برگزار شده بود، بر گور سپاهی گمنام اکلیل گل گذاشت.
رییس جمهور ترمپ در این مراسم با اشاره به نظامیان جان باختۀ امریکایی گفت: "در این روز یادبود، به آنان درود میفرستیم. آنان را ستایش میکنیم و از آنان به خاطر تمام داشتههایمان و تمام آنچه که آنان از دست دادند، سپاسگزاریم. آنان همه چیزشان را از دست دادند."
به مناسبت روز ملی یادبود، رسم و گذشتها در شهر واشنگتن دیسی و شماری دیگر از شهرهای ایالات متحده، برگزار شده بود.
شهر واشنگتن دیسی یکشنبه گذشته (۱۷ می) نیز میزبان مراسمی به مناسبت دوصد و پنجاهمین سالگرد استقلال امریکا بود که از سوی نهاد "آزادی ۲۵۰" برگزار شده بود.
این مراسم زیر نام "تجدید عهد ۲۵۰" بر "ایمان، شکرگزاری و وحدت" تمرکز داشت که به گفتۀ برگزار کنندگان، شرکت کنندگان به نیایش پرداخته و در مورد نقش دین در تاریخ و آیندهٔ ایالات متحدۀ امریکا تامل کردند.
گروه