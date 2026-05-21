وزیران خارجۀ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) روز پنجشنبه ۲۱ می نشست دو روزۀ اعضای این پیمان را در سویدن برگزار کردند که افزایش هزینه‌های دفاعی، امنیت قطب شمال و حمایت از اوکراین در صدر اجندای این نشست قرار دارد.

نشست ناتو در حالی برگزار می‌شود که ایالات متحده کشورهای عضو ناتو را زیر فشار قرار داده است تا مصارف دفاعی خود را افزایش داده و بار بیشتر مسوولیت امنیتی خود را به عهده بگیرند.

ایالات متحده همچنان به خاطر همکاری نکردن ناتو در جنگ ایالات متحده علیه ایران از این پیمان ابراز ناخرسندی کرده است.

مارک روته، منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با اولف کریسترسون، صدر اعظم سویدن از طرح این کشور برای هزینه کردن ۳.۵ درصد عواید ناخالص ملی آن کشور برای مصارف دفاعی تا سال ۲۰۳۰ استقبال کرد.

روته افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو ناتو را تقاضای امنیتی عصر کنونی خواند و از دیگر کشورهای عضو این پیمان خواست که رویکرد مشابه را در پیش گیرند. او همچنان بر دفاع جمعی ناتو و ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری دفاعی، تولید صنعتی و بهبود توانمندی‌ها تاکید کرد.

منشی عمومی ناتو همچنان کشورهای عضو ناتو را به ادامۀ حمایت از اوکراین ترغیب کرد و گفت که "حمایت از اوکراین یک کار خیریه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای امنیت مشترک" ناتو است.

کریسترسن که کشورش تازه‌ترین عضو ناتو است و دو سال پیش به این پیمان پیوسته است، گفت که کشورش بیشترین هزینه‌های دفاعی را پس از ختم جنگ سرد اختصاص داده و نیز کیفیت پناهگاه‌های مقاوم در برابر بم و خدمات نجات خود را بهبود بخشیده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، نیز در این نشست شرکت کرده و بر اساس خبرنامۀ وزارت خارجۀ امریکا، با همتایان خود از کشورهای همسایۀ قطب شمال – سویدن، آیسلند، ناروی، فنلند، دنمارک و کانادا – ملاقات کرده و در مورد علایق مشترک اقتصادی و امنیتی در قطب شمال صحبت خواهد کرد.