اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرد که در پی بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابهای مدهش در نقاط مختلف کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ نفر جان باخته و ۱۸ تن دیگر مجروح شدهاند.
محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره، روز چهارشنبه (۸ اپریل) در صفحه ایکس با نشر پیام نگاشته است که این تلفات و خسارات در ۲۰ ولایت از جمله کابل، پروان، قندهار، بلخ و ننگرهار به ثبت رسیده است. به گفته او، در این شبانهروز ۱۳۹ باب منزل مسکونی بهطور کامل و ۶۵۷ منزل مسکونی دیگر بهگونه قسمی تخریب شدهاند. همچنین بیش از ۹۰۰ جریب زمین زراعتی نیز بر اثر سیلابها از بین رفته است.
سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان افزود، که از تاریخ ۶ حمل ( ۲۶ مارچ) تاکنون ۱۹ حمل ( ۸ اپریل) مجموع قربانیان ناشی از سیلاب، برفباری، زلزله و لغزش زمین، به ۱۴۸ کشته و ۲۱۶ زخمی رسیده است. به گفته او، در این مدت، ۱۱۴۹ باب منزل مسکونی بهکلی ویران شده و بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ جریب زمین زراعتی خسارت دیده است.
همزمان با افزایش ارقام تلفات، اداره ملل متحد برای اسکان بشری (هبیتات) هشدار داد که در سال ۲۰۲۶، بیش از ۴،۲ میلیون نفر در افغانستان به سرپناه فوری و کمکهای غیرخوراکی نیاز دارند.
دفتر هبیتات، امروز چهارشنبه (۸ اپریل) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سیلابهای اخیر، نیازهای بشردوستانه مردم را بهشدت افزایش داده است. این نهاد تاکید کرد که برای رسیدگی به مشکلات آسیبدیدگان، نباید هیچ تاخیری صورت گیرد و اولویت اصلی، تامین سرپناه برای مردم است.
اداره ملل متحد برای اسکان بشری همچنین خاطرنشان کرده است، که دههها جنگ، وقوع پیدرپی آفات طبیعی و عدم سرمایهگذاری کافی در زیرساختهای حیاتی، باعث شده است که بخش بزرگی از مردم افغانستان، بهویژه در مناطق شهری و نیمهشهری، در برابر حوادث بسیار آسیبپذیر شوند.
در عین حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث با پیشبینی وضعیت آب و هوا از وقوع باران های شدید در روزهای آینده، در مناطق مرکزی، جنوب شرقی و شمالغربی افغانستان هشدار داده است. انتظار میرود میزان بارندگیها بین ۷۵ تا ۲۰۰ میلیمتر باشد.
این اداره از شهروندان اکیداً خواست تا برای حفظ جان خود، از تردد و استقرار در مسیر رودخانهها و آبراههای سیلابی خودداری کرده و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.
افغانستان معمولا در این فصل سال شاهد باران ها و سیلاب ها میباشد که در گذشته تلفات جانی و مالی را در پی داشته است.
