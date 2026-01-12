طالبان ناظره رشیدی، یک خبرنگار زن را در ولایت قندوز، بازداشت کرده اند. خانوادۀ ناظره رشیدی، مدعی است که در زندان طالبان با او مانند یک مجرم رفتار میشود.
خواهر ناظره رشیدی، در صحبت با رسانهها ادعا کرده اند که او در زندان استخبارات حکومت طالبان در ولایت قندوز، با دستان و پاهای بسته و با خشونت شدید روبهرو است.
او افزود که ناظره رشیدی، یگانه نانآور خانوادۀ خود و همکار برخی رسانههای محلی در ولایت قندوز، به تاریخ ۱۶ جدی پس از دریافت یک تماس تیلیفونی از خانه بیرون شد و سپس از سوی حکومت طالبان بازداشت شد.
در خبرنامهای که روز گذشته (دوشنبه، ۲۶ جدی) منتشر شده، فرماندهی پولیس طالبان گفته است که ناظره رشیدی همراه با چهار زن دیگر بازداشت شده است.
جمعهالدین خاکسار، سخنگوی فرماندهی امنیهٔ ولایت قندوز در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که بازداشت رشیدی هیچ ربطی با فعالیتهای رسانهای او نداشته و او در حال حاضر با هیچ رسانهای همکاری ندارد.
اما خانوادۀ ناظره رشیدی در نامهای به رسانهها گفته است که او در معرض "اعترافگیری اجباری، تخریب شخصیت و قضیهسازی امنیتی" از سوی طالبان قرار دارد.
در این حال، شماری از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانهها با نکوهش بازداشت ناظره رشیدی از سوی طالبان، خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط او شده اند.
نهاد (نی در تبعید) در اعلامیهای با ابراز نگرانی در مورد وضعیت این خبرنگار، از سازمانهای بینالمللی بهشمول سازمان ملل متحد، خواسته است تا با فشار بر حکومت طالبان زمینۀ رهایی ناظره رشیدی را فراهم کنند.
حکومت طالبان بارها از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشری و سازمانهای حامی خبرنگاران به نقض حقوق خبرنگاران و آزادی بیان متهم شده است.
با این حال، آنان همواره ادعا کردهاند که به حمایت از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی پایبند هستند.
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی که در اواخر ماه دسمبر سال ۲۰۲۵ منتشر کرده است، گفته که در این سال دستکم ۲۰۵ مورد خشونت و نقض آزادی رسانهها در افغانستان ثبت شده است که ۳۴ مورد آن شامل بازداشت خبرنگاران میشود و در حال حاضر پنج خبرنگار در بازداشت است.
