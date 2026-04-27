در پارک مشهور "هایلاین" نیویارک، این هفته از تندیس جدید بودا رونمایی شد. این اثر که نامش "نوری که در جهان میتابد" است، توسط هنرمند سرشناس، "توان اندریو نگوین" ساخته شده است.
این مجسمه هشتمتری که از سنگریزه های ساحلی ساخته شده است، از روز شنبه (۲۵ اپریل) به مدت ۱۸ ماه به عنوان جدیدترین اثر سفارشی پارک های لاین در معرض دید عموم باقی خواهد ماند.
توان اندریو نگوین، خالق این اثر روز جمعه (۲۴ اپریل) به خبرگزاری رویترز گفت: "بدنه این اثر از سنگریزه های ساحلی است که از ویتنام تهیه کردهایم، اما دستان آن از پوچک مرمی های برنجی ساخته شده که از افغانستان به دست آوردهایم."
این اثر، ادای احترامی به مجسمههای عظیم بودای بامیان در افغانستان متعلق به قرن ششم میلادی است که پیشتر با ارتفاع ۳۵ و ۵۳ متر برافراشته بودند. آن مجسمهها که در دل صخرههای دره بامیان تراشیده شده بودند، در سال ۲۰۰۱ توسط طالبان تخریب شدند.
نگوین با بازسازی یکی از آن آثار نابودشده در قلب نیویارک، مفاهیمی مثل خاطرات تاریخی، خسران و ایستادگی را در یکی از مشهورترین فضاهای هنری این شهر به تصویر کشیده است.
نگوین در این باره گفت:" آثار من به موضوعاتی چون حافظه تاریخی و پیامدهای تلخ جنگ و آوارگی میپردازد. با بررسی این ویرانیها، به این فکر میکنم که اگر به اشیاء فرصت زندگی دوباره بدهیم، چطور میتوانیم بر بخشهای حذفشده از تاریخ معاصر خود تامل کنیم."
پارک "هایلاین" در غرب منهتن بر روی یک خط آهن قدیمی و مرتفع ساخته شده که زمانی مسیر عبور قطارهای باری بود. این پارک با طول بیش از دو کیلومتر، یکی از مشهورترین فضاهای سبز شهر نیویارک است که در آن طبیعت، مناظر شهری و هنر معاصر در ارتفاعی بالاتر از جادهها به هم پیوند میخورند.
تندیس جدید بودا که اکنون در بخش "پلینتِ" پارک عمومی هایلاین نصب شده است، مکانی ویژه نمایش آثار بزرگ هنری است که با این کار، این پارک را به پل ارتباطی میان نیویارک و تاریخ کهن جهان تبدیل میکند.
گروه