سوتکام: حملۀ نظامیان امریکایی منجر به کشته شدن '۱۱ تروریست مخدرات' شد

نظامیان امریکایی گفته اند که حملات جدید علیه سه قایق متعلق به سازمانهای تروریستی شناخته شده منجر به کشته شدن ۱۱ تروریست مخدرات در آبهای شرق اقیانوس آرام و کارایب شد.
فرماندهی جنوبی قوای امریکایی (سوتکام) گفته است که این حملات روز دوشنبه ۱۶ فبروری و در چارچوب عملیات "نیزۀ جنوب" انجام شد که دو قایق در در شرق اقیانوس آرام و قایق سوم در کارایب آماج "حملات مهلک هوایی" قرار گرفتند.
سوتکام روز سه شنبه با نشر بیانیهای گفت: "اطلاعات استخباراتی تایید میکند که این قایقها در مسیرهای شناخته شدۀ قاچاق مخدرات حرکت کرده و سرگرم عملیات قاچاق مخدرات بودند."
به گفتۀ مقامهای نظامی ایالات متحده در قایقهایی که در شرق اقیانوس آرام هدف حمله قرار گرفتند، چهار چهار و در قایقی که در کارایب هدف گرفته شد سه تروریست مخدرات کشته شدند.
سوتکام گفته است که هیچ منسوب نظامی ایالات متحده در این حملات آسیب ندیده است.
این ششمین حملۀ هوایی نظامیان امریکایی بر قایقهای تروریستان مخدرات در ماه جاری است.
نظامیان امریکایی از ماه سپتمبر به اینسو حملات را بر قایقهای تروریستان مخدرات انجام میدهند که در این مدت تا کنون در بیش از ۴۰ حمله کم و بیش ۱۴۰ تروریست مخدرات کشته شده اند.
وزارت جنگ ایالات متحده گفته است که این قایقهای حامل مخدرات همه به مقصد ایالات متحده در حرکت بوده اند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، که حملات بر قایقهای حامل مخدرات را تجویز کرده است، در چندین مناسبت گفت که با حمله بر هر یک از قایقهای حامل مخدرات، جان حدود ۲۵ هزار امریکایی نجات مییابد. رییس جمهور ترمپ در ماه دسمبر گفت که ورود مخدرات از مسیرهای آبی به ایالات متحده ۹۷ درصد کاهش یافته است.
رییس جمهور ترمپ در ۱۵ دسمبر، با امضای یک فرمان اجرایی، فنتانیل و مواد کیمیایی پیش ساخت آن را به صفت "اسلحۀ کشتار جمعی" شناسایی کرد.
حکومت ایالات متحده همچنین برای مقابله با قاچاق مخدراتُ هشت کارتل مخدرات، به شمول ترن دی آراگوا و اماس-۱۳- را به صفت سازمان تروریستی خارجی و تروریستان ویژۀ جهانی شناسایی کرد.
