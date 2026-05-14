موج جدید از حملات درون و میزایل روسیه براوکراین

روسیه صبح روز پنجشنبه با طیارات بی سرنشین و میزایل های کروز، کییف مرکز اوکراین را هدف قرار داد. مقامات اوکراینی گفتند که در اثر این حملات به چندین ساختمان به شمول یک ساختمان که بخشی از آن فروریخته و احتمال می ‌رود که ساکنان آن، زیر آوار گیر مانده باشند، صدمه رسیده است.

سازمان‌های خدمات اضطراری اوکراین گفتند ۳ نفر در این حملات کشته و دها تن دیگر زخمی شده است.

ایهور کلیمنکو، وزیر داخله اوکراین، در بیانیه ‌ای در شبکه ای تلگرام گفت که ۱۰ نفر از ساکنان یک ساختمان تا هنوز مفقود هستند.

تیمور تکاچنکو مسئول اداره نظامی کییف گفت، چندین مجتمع مسکونی در سراسر شهر هدف قرار گرفته و کارمندان حالت اضطرار به بیرون کشیدن افراد گیر مانده در زیر آوار هستند.

مقامات اوکراینی میگویند پس از انقضای آتش بس در دو روز گزشته ، روسیه کییف و شهرهای دیگر این کشور را با صدها طیاره ای بی سرنشین هدف قرار داده است.

ازسوی دیگر، محکمه مبارزه با فساد اوکراین به روز پنجشنبه دستور بازداشت اندری یرماک، متحد نزدیک رییس‌جمهور ولادیمیرزیلنسکی و رییس پیشین دفتر او، را به اتهام پول‌شویی صادر کرد.

نهادهای مبارزه با فساد اوکراین در بیانیه ‌ای اعلام کردند که یرماک مظنون به مشارکت در یک گروه مجرمانه است که حدود ۱۰.۵ میلیون دالر را از طریق یک پروژه مسکونی مجلل در حومه کییف، پول‌شویی کرده است.

یرماک به‌عنوان دومین فرد قدرتمند اوکراین پس از زیلنسکی شناخته می‌شد و با وجود داشتن سمتی غیرانتخابی، نفوذ چشمگیری در بخش بزرگی از سیاست اوکراین داشت.

استعفای او در سال گذشته در بحبوحه تغییرات گسترده در دولت رخ داد، اقدامی که با هدف بازگرداندن اعتماد به دفتر رییس‌جمهور انجام شد، دفتری که با اتهاماتی درباره تمرکز قدرت روبه ‌رو بوده است.

به گفته برخی تحلیلگران، اتهامات علیه یرماک احتمالاً تهدید فوری برای زیلنسکی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر او پس از جنگ برای انتخاب مجدد نامزد شود، ممکن است در بلندمدت به اعتبار سیاسی‌اش آسیب برساند.