ایالات متحده و جهان با فرارسیدن آخرین روز سال روان میلادی، آماده اند سال ۲۰۲۵ را به تاریخ بسپارند و وارد سال ۲۰۲۶ میلادی شوند.

جشن‌های بزرگی در سراسر ایالات متحده به ویژه در نیویارک و واشنگتن دی‌سی، به مناسبت آغاز سال نو که با ۲۵۰ سالگی تاسیس ایالات متحده همزمان است، برگزار خواهد شد.

چهارراهی تایمز در شهر نیویارک، مراسم سنتی انداختن توپ کریستلی خود را – که به رنگ های سرخ، سفید و آبی درخشان و همرنگ پرچم ایالات متحده مزین است - نیمه‌شب برگزار خواهد کرد.

در واشنگتن دی‌سی، پایتخت ایالات متحده، از ساعت هفت شام، چهار اطراف بنای یادبود واشنگتن با نورافگن روشن خواهد شد و مراسم آتش‌بازی‌های سال نو در نیمه شب در اطراف آبدۀ واشنگتن، برگزار خواهد شد.

آبدۀ​ واشنگتن و چمنی که این بنای تاریخی را با مقر کانگرس ایالات متحده متصل می‌کند، مدت‌ها است که به عنوان مرکز جشن‌های امریکایی شناخته می‌شوند، و تصور می‌شود که شب سال نو امسال به مراتب متفاوت‌تر از گذشته خواهد بود.

جلوه‌های میهن‌پرستانه در جشن‌های امسال در چهارراهی تایمز و آبدۀ واشنگتن، پیش‌نمایشی از آنچه در آستانه‌ی ۲۵۰مین سالگرد ایالات متحده در پیش است، ارایه می‌دهد. صدها رویداد و برنامه به مناسبت بزرگداشت از امضای اعلامیۀ استقلال در سال ۱۷۷۶ توسط بنیانگذاران ایالات متحده امریکا، در حال برگزاری است.

روزی ریوس، رییس کمیسیون "امریکا ۲۵۰" گفت: "این جشنی برای همیشه خواهد بود، الهام‌بخش‌ترین جشنی که این کشور و شاید جهان تا به حال دیده است."

کمیسیون دو حزبی ۲۵۰ امریکا، توسط کانگرس ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ برای سازماندهی برنامه‌های ۲۵۰مین سالگرد تاسیس این کشور تشکیل شد.

ریوس و تیم همکارش با متصدیان برگزاری جشن سال نو، همکاری کردند تا حال و هوای تازه‌ای به مراسم امسال ببخشند.

برگزارکنندگان جشن سال نو، همچنان پلان دارند در شب سوم جولای ۲۰۲۶، شب تاسیس ایالات متحده، یکبار دیگر توپ چهارراهی تایمز را پرتاب ‌کنند. در ۱۲۰ سال گذشته، این نخستین بار خواهد بود که مراسمی به غیر از شب سال نو در چهارراهی تایمز برگزار می‌شود.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، تابستان گذشته از ابتکار "۲۵۰ آزادی"، به منظور همآهنگی رویدادهای بیشتر به مناسبت ۲۵۰مین سالگرد ایالات متحده خبر داد.