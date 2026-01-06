جزییات در مورد محاکمۀ نیکولاس مادورو

نیکولاس مادورو، دیکتاتور ونزویلا، روز دوشنبه در اولین جلسۀ محکمه در منهتن نیویارک، اتهامات تروریزم مواد مخدر علیه خود را نپذیرفته و اعلام "بی‌گناهی" کرد.

مادورو در محکمۀ که به ریاست قاضی الوین کی. هلرشتاین برگزار شد، گفت: "من گناهکار نیستم، من مرد شریفی هستم، من هنوز رییس جمهور کشورم هستم."

این دیکتاتور ونزویلا با اتهامات توطیۀ تروریزم مواد مخدر، توطیه واردات کوکایین و اتهامات مربوط به سلاح روبرو است.

تاریخ بعدی محکمۀ مادورو برای هفدهم مارچ تعیین شده است.

مادورو توسط مارشال‌های امریکایی به داخل محکمه هدایت شد. او لباس آبی رنگ زندان را به تن داشت و بر پاهایش، پابند بسته شده بود.

سیلیا فلورس، همسرش نیز بلافاصله پس از او وارد محکمه شد. او نیز خود را "بی‌گناه" اعلام کرد. هر دو، برای شنیدن ترجمه روند محاکمه، از گوشی مخصوص استفاده کردند و مادورو روی یک پارچۀ کاغذ یادداشت‌ می‌کرد.

مادورو در کنار وکیل خود نشسته بود. اسناد محکمه نشان می‌دهد که بری پولاک، وکیل مدافع کهنه کار که وکالت جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، را بر عهده داشته است، از مادورو دفاع می‌کند.

پنج سارنوال فدرال عقب یک میز روبروی او نشسته بودند.

مارک دانلی، وکیل مدافع از ایالت تگزاس و سارنوال سابق فدرال ناحیه جنوبی تگزاس، که به عنوان یک حوزه قضایی ایالات متحده شناخته می‌شود و حجم بالایی از پرونده‌های قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته را رسیدگی می‌کند، وکالت فلورس، همسر مادورو را بر عهده دارد.

مادورو، همسر وی، پسر و سه نفر دیگر متهم به همکاری با کارتل‌های مواد مخدر برای تسهیل روند حمل هزاران تن مواد مخدر، از جمله فنتانیل و کوکایین، به ایالات متحده اند.

به گفته کارشناسان حقوقی، در صورت محکومیت، ممکن است آنان،‌ با حبس ابد روبرو شوند. بر اساس اتهام‌نامۀ تازه، مادورو با "برخی از خشن‌ترین و فعال‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر و تروریست‌های مخدرات در جهان، برای وارد کردن تن‌ها کوکایین به ایالات متحده" همکاری کرده است.

اعلام جرم تازه، او را به رهبری "یک حکومت فاسد و نامشروع که برای دهه‌ها از قدرت دولتی برای محافظت و ترویج فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر، استفاده کرده است" متهم می‌کند.