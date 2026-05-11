ملی پوشان پاورلیفتینگ افغانستان در مسابقات جهانی شش مدال کسب کردند

تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان در مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ جهان سال ۲۰۲۶ در بلاروس شش مدال کسب کرد .

فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان اعلام کرد که ورزشکاران افغان در این مسابقات که با حضور بیش از ۶۰۰ ورزشکار از هشت کشور در شهر مینسک (بلاروس) برگزار شد، چهار مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز کسب کردند.

فواد شیرین‌سخن، جابر شیرین‌سخن، نوراحمد سخی‌زاده و میرویس رفیع‌زاده، ورزشکاران افغان، هر کدام در این رویداد بین‌المللی برای افغانستان مدال طلا کسب کردند.

در همین حال، روح‌الله خیراندیش یک مدال نقره و حمیدالله حکیمی یک مدال برنز به دست آوردند . هییت افغانستان با شش ورزشکار و یک مربی در این مسابقات، شرکت کرد.

این مسابقات از ششم می آغاز شد و به تاریخ دهم می در بلاروس زیر نظر فدراسیون بین المللی پاور لیفتنگ به پایان رسید.

فدراسیون پاورلیفتینگ پیش از این اعلام کرده بود که ورزشکاران افغان سال گذشته به دلیل محدودیت‌های نامشخص قادر به شرکت در برخی از مسابقات بین‌المللی نبودند، اما اخیراً فرصت‌های حضور بین‌المللی تا حدودی بهبود یافته است.

پاورلیفتینگ و ورزش‌های رزمی در حال حاضر از جمله رشته‌های ورزشی است که ورزشکاران افغان در سطح بین‌المللی در آنها بیشتر دیده می‌شوند.

در سال‌های اخیر، ورزشکاران مرد افغان در مسابقات بین‌المللی کریکت، ورزش‌های رزمی، بدنسازی و پاورلیفتینگ شرکت کرده‌اند و به نتایج قابل توجهی دست یافته‌اند.

با این حال، زنان و دختران در افغانستان در چهار سال گذشته تحت حکومت طالبان از هرگونه فعالیت ورزشی محروم بوده‌اند.

سازمان‌های ورزشی بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشر بارها از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان افغان و محرومیت آنها از مشارکت ورزشی انتقاد کرده‌اند.