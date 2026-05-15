دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که زلزله زدگان سال گذشته در ننگرهار و کنر تا هنوز هم به کمک های بشری نیاز دارند.

به اساس گزارش اوچا، در ماه فبروری سال جاری میلادی حدود شش ماه پس از زلزله، بیش از ۲۲۱ هزار نفر به کمک‌های فوری بشری نیاز داشتند.

در گزارش اوچا گفته شده که در آخر ماه مارچ، مرحله پاسخ دهی از رسانیدن کمک‌های عاجل به زلزله زدگان به مرحله تمرکز بر بازسازی، انتقال یافته است.

در گزارش آمده است، دو کمپ ایجاد شده برای قربانیان زلزله درکنر که توسط جمعیت هلال احمر افغانستان مدیریت میشد در ماه مارچ به دلیل تشدید درگیری ها بین نیروهای طالبان و پاکستان بسته شده و خانواده های بیجا شده به مناطق اصلی شان ، انتقال داده شده اند.

به تاریخ ۳۱ آگست ۲۰۲۵، زلزله ای شدیدی به مقیاس ۶٫۰ درجه ریشتر در فاصله ۳۰ کیلومتری ولسوالی‌های مومند دره ولایت ننگرهار و نورگل ولایت کنر رخ داد. این زلزله و پس لرزه های متعاقب آن به تاریخ ۵ سپتمبر سال گذشته باعث جان باختن بیش از ۲۲۰۰ صد نفر، وزخمی شدن ۳۶۰۰ نفر دیگر شد.

این زلزله برعلاوه تلفات جانی، ویرانی گسترده‌ای به بار آورد که معیشیت تا حدود ۳ میلیون نفر را متأثر ساخت.

هزاران نفر پس از فروریختن خانه‌ها در کنر و ننگرهار آواره شدند؛ بیش از ۳۰۰۰ خانواده در اثر این زلزله بی‌جا شده و در حداقل پنج کمپ بی‌جاشدگان داخلی مستقر شدند.

این زلزله در زمانی رخ داد که افغانستان از پیش با بحران شدید بشردوستانه ناشی از رکود طولانی اقتصادی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه روبه‌رو بود.

گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و کودکان، بار نامتناسبی را متحمل شده و دسترسی محدودی به خدمات ضروری صحی دارند. هرچند نیازهای فوری نجات‌بخش در ننگرها وکنر نسبت به مرحله اضطراری حاد کاهش یافته، اما وضعیت کلی بشردوستانه همچنان وخیم باقی مانده و نیازهای بازسازی ادامه دارد.