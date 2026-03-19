افزایش قیمت تیل پس از حملۀ تازۀ ایران بر تاسیسات انرژی شرق میانه

قیمت جهانی تیل و گاز طبیعی، روز پنجشنبه پس از آن افزایش یافت که ایران یک تاسیسات بزرگ گاز طبیعی قطر را که - حدود ۲۰ درصد گاز جهان را تولید میکند – و همچنان دو پالایشگاه نفت کویت را هدف قرار داد.
قیمتها قراردادهای آیندۀ گاز طبیعی در اروپا، به شدت بالا رفت، زیرا قطر اعلام کرد که حملات ایران باعث تخریب گسترده در تاسیسات گاز مایع "راس لفان" شده است که بزرگترین کارخانۀ گاز مایع جهان میباشد.
قیمت نفت خام برنت، که معیار جهانی است، صبح روز پنجشنبه (۱۹ مارچ)، به ۱۱۹ دالر در هر بیرل رسید اما بعداً اندکی کاهش یافت و همچنان حدود ۵ درصد بالاتر باقیمانده است.
سکات بسنیت، وزیر مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا گفت که ممکن است امریکا به زودی تحریمهای نفتی ایران را که بر نفتکشهای متوقف شده اعمال می شود، لغو کند تا به افزایش عرضه جهانی و کاهش قیمتها کمک کند.
بسنیت، به شبکۀ خبری فاکس بیزنس گفت: "در روزهای آینده ممکن ا ست نفت ایران را که در بحر قرار دارد از تحریم خارج کنیم. این مقدار حدود ۱۴۰ میلیون بیرل است که معادل ۱۰ روز تا دو هفتۀ عرضه میباشد."
برعلاوه، وزارت مالیۀ امریکا روز چهارشنبه برخی تحریمها را کاهش داد تا شرکتهای امریکایی بتوانند با شرکت دولتی نفت و گاز ونزویلا همکاری کنند.
در کنار این، قصر سفید اعلام کرد که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا برای ۶۰ روز الزامات "قانون جونز"را به حالت تعلیق درمیآورد؛ قانونی که مربوط به انتقال اقلام میان بنادر امریکا با کشتیهای دارای پرچم ایالات متحده است. این قانون دهه ۱۹۲۰ برای محافظت از کشتیسازی امریکا ایجاد شد، اگرچه برخی آن را به دلیل گرانتر شدن تیل انتقاد میکنند.
در بازارهای مالی، معاملات آیندۀ سهام امریکا روز پنجشنبه (۱۹ مارچ)، افت کرد و سهام شرکتهای تکنالوژی، به ویژه شاخص نزدک – ۱۰۰، بیشترین افت را تجربه کردند.هر سه شاخص اصلی بازار نیز روز چهارشنبه پس از آنکه بانک مرکزی امریکا نرخ سود را بدون تغییر نگه داشت، کاهش یافته بودند.
اروپا و آسیا بر تیل و گاز شرقمیانه متکی اند و بازارهای مالی آنجا نیز شاهد افت بوده اند.
