نزول نرخ نفت و رونق بازارهای مالی جهان در پی اظهارات ترمپ در مورد عملیات خشم حماسی

پس از آنکه دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفت که عملیات نظامی مشترک امریکا و اسراییل علیه رژیم ایران پیشتر از برنامه است و قرار است "بسیار زود" پایان یابد، قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش یافت و بازارهای مالی جهان رونق گرفت.

پس از افزایش قیمت نفت در روز دوشنبه که به بلندترین حد خود در چهار سال گذشته رسید، به دنبال اظهارات رییس جمهور ترمپ، نرخ نفت خام برنت با هفت درصد کاهش به ۹۲دالر در یک بیرل رسید.

رییس جمهور ترمپ عصر دوشنبه گفت که گرچه کارزار نظامی ایالات متحده هنوز راه درازی در پیش دارد، اما از "دستیابی به گام‌های بزرگ" خبر داد و گفت که جنگ "تقریباً بسیار کامل شده است".

دونالد ترمپ همچنان در پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، از پیامدهای هرگونه تشدید حملات ایران بر کشتی‌های تجارتی در تنگۀ استراتیژیک هرمز هشدار داد.

حملات ایالات متحده و اسراییل بر ایران و حملات ایران بر کشورهای منطقه، تنگۀ هرمز را که ۲۰ درصد تولیدات نفت جهان از آن عبور می‌کند، در محراق توجه قرار داده و منجر به اخلال تدارکات نفت در جهان و بلند رفتن نرخ‌ها شده است.

شرکت ملی نفت عربستان سعودی هشدار داده است که "اگر جریان نفت در منطقه برای مدت طولانی مختل شود، پیامدهای فاجعه‌باری برای بازارهای جهانی نفت خواهد داشت".

در همین حال، وزیران انرژی گروه هفت قرار است روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داده و در مورد احتمال بهره‌برداری از ذخایر استراتیژیک نفت بحث کنند.



