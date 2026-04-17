کاهش قیمت نفت پس از اعلام باز بودن تنگه هرمز توسط ایران 

قیمت جهانی نفت روز جمعه ۱۷ اپریل پس از آنکه ایران اعلام کرد تنگه هرمز باز است و در حالی که احتمال دور جدیدی از مذاکرات صلح میان امریکا و ایران و آغاز آتشبس بین اسراییل و لبنان مطرح شده است ،بهطور چشمگیری کاهش یافت.
شاخص نفت امریکا بیش از ۱۱ درصد کاهش یافت و به کمتر از ۸۴ دالر در هر بیرل رسید، در حالی که شاخص بینالمللی نیز حدود ۱۰ درصد افت کرد و به زیر ۸۹ دالر در هر بیرل رسید.
قیمت نفت همچنان نسبت به سطح پیش از جنگ که حدود ۷۰ دالر در هر بیرل بود بالا است، اما طی دو هفته گذشته بهبود یافته است.
بازارهای سهام امریکا روز جمعه با رشد آغاز به کار کردند، بهطوری که شاخصهای نزدک و S&P ۵۰۰ روند قوی ماههای اخیر را ادامه داده و به ریکاردهای جدیدی رسیدهاند.
شاخص نیکی جاپان روز جمعه با کاهش ۱.۷۵ درصدی بسته شد، یک روز پس از ثبت ریکارد جدید، در حالی که شاخص هنگسنگ هانک کانگ ۰.۸۹ درصد کاهش یافت.
قیمت جهانی نفت روز جمعه ۱۷ اپریل پس از آنکه ایران اعلام کرد تنگه هرمز باز است و در حالی که احتمال دور جدیدی از مذاکرات صلح میان امریکا و ایران و آغاز آتشبس بین اسراییل و لبنان مطرح شده است ،بهطور چشمگیری کاهش یافت.
گروه