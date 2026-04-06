ضرب الاجل ترمپ برای بازگشایی تنگه هرمز؛ قیمت نفت سقوط و ارزش اسهام صعود کرد

در حالیکه ضرب الاجل رییس جمهور دونالد ترمپ برای تهران جهت بازگشایی تنگه هرمز تا فردا ( سه شنبه) در حال نزدیک شدن است، قیمت نفت در بازارهای بین المللی روز دوشنبه ششم اپریل در حال کاهش است و قیمت اسهام در بازارهای مالی جهانی در حال افزایش است.

با آنکه به ضرب‌الاجل سه ‌شنبه شب رییس‌جمهور ترمپ برای بازگشایی تنگه استراتژیک هرمز توسط ایران چندین ساعت دیگر باقیمانده است، ارزش سهام شرکت های امریکایی در آغاز هفته معاملاتی با گزارش‌هایی مبنی بر احتمال مذاکرات برای برقراری آتش‌بس، اندکی صعود کرد.

۲۰ درصد تولیدات نفت و گاز مورد ضرورت کشور های مختلف جهان از این تنگه باریک عبورمیکند که از این میان حدود ۸۴ درصد نفت خام و ۸۳ درصد گاز طبیعی مایع صادراتی از طریق این تنگه به بازارهای آسیایی ارسال می‌شود.

در حالی که سرمایه‌ گذاران و تاجران تحولات مرتبط با جنگ در ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند،بازارهای مالی جاپان و کوریای جنوبی درحال نوسان بودند و قیمت نفت در این بازار ها کاهش یافت.

قیمت‌ های آتی (Futures) نفت خام برنت به کمتر از ۱۰۰ دالر در هر بیرل رسید، در حالیکه قیمت نفت خام وست تکزاس اینترمدیت، شاخص قیمت نفت خام امریکا، با دو درصد کاهش به حدود ۱۰۹ دالردر هر بیرل سقوط کرد.

بسیاری از بازارهای مالی در آسیا به علاوه بازارهای اروپا، آسترالیا، نیوزیلند و هانگ کانگ به دلیل تجلیل ازعید ایستر روز دوشنبه تعطیل هستند، و بازارهای مالی چین و تایوان نیز به خاطر تعطیلات جشنواره "چینگ مینگ" مسدود میباشند.

هشت کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدان شان روز یکشنبه سهمیه تولید خود را برای ماه می روزانه به ۲۰۶ هزار بیرل افزایش دادند. با این حال، این اقدام عمدتاً نمادین است، زیرا جنگ مانع ارسال محموله‌ها از چندین کشور عضو این سازمان شده است.