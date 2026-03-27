پس از اعلام توقف حملۀ امریکا بر زیربناهای انرژی ایران، قیمت تیل صعود کرد

قیمت تیل بار دیگر در حال افزایش است و بازارهای مالی بینالمللی روند نزولی اختیار کرده اند. این درحالیست که عملیات نظامی مشترک امریکا و اسراییل علیه ایران شدت یافته و سرمایهگذاران با وجود اعلام دونالد ترمپ مبنی بر توقف حملات به زیربناهای انرژی ایران، همچنان نگران اند.
رییس جمهور ترمپ اواخر روزپنجشنبه (۲۶ مارچ) اعلام کرد که حملات بر بخش انرژی ایران را برای ۱۰ روز دیگر، تا شش اپریل ساعت ۸ شب به وقت شرق امریکا، موقتا متوقف میکند تا مذاکرات، فراتر از ضربالاجل قبلی رییس جمهور یعنی روز جمعۀ گذشته ،ادامه یابد. همچنین انتظار میرود وزرای خارجۀ گروه هفت اقتصاد برتر جهان، از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا ، روز جمعه (۲۷ مارچ) در نشستی در فرانسه درباره این درگیری گفتوگو کنند.
قیمت تیل روز جمعه ۲۷ مارچ به روند صعودی خود ادامه داد؛ بهطوری که قیمت شاخص جهانی نفت برنت با افزایش ۲ درصدی به بیش از ۱۱۰ دالر در هر بیرل رسید. معاملات آتی شاخص نفت امریکا (وست تکزاس اینترمدیت) نیز با رشد ۲ درصدی به حدود ۹۶ دالر در هر بیرل افزایش یافت.
شاخص S&P 500 حدود ۰.۵ درصد کاهش یافت و شاخص نسدک کامپوزیت نیز به همین میزان افت کرد. اوسط صنعتی داوجونز ۳۱۶ واحد کاهش یافت.
افت روز جمعه سهام در حالی رخ میدهد که شاخص نسدک در روز پنجشنبه وارد محدوده اصلاح شد و بیش از ۱۰ درصد از ریکارد ثبتشده در ماه اکتوبر کاهش یافت. شاخص داوجونز نیز با کاهش بیش از ۹ درصدی نسبت به اوج تاریخی خود به محدوده اصلاح نزدیک شده است. شاخص S&P 500 نیز حدود ۷ درصد پایینتر از ریکارد خود قرار دارد.
بازده اوراق قرضه جهانی افزایش یافت؛ بهطوری که بازده اوراق دوساله وزارت مالیه امریکا - که بهطور نزدیک انتظارات مربوط به میزان سود را منعکس میکند - به بالای ۴ درصد رسید. ارزش دالر نیز اندکی افزایش یافت.
سرمایهگذاران با وجود توقف حملات به بخش انرژی ایران برای فراهم شدن زمان مذاکرات، همچنان محتاط باقی ماندهاند.
شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آلثانی، وزیر خارجه قطر، روز پنجشنبه ۲۶ مارچ در واشنگتن با جی دی ونس معاون رییس جمهور و سکات بسنت وزیر مالیه امریکا دیدارکرد. به گفته مقامات قطری، در این دیدار درباره تضمین پایدار عرضۀ انرژی و حفظ جریان مداوم گاز طبیعی مایع از قطر به بازارهای جهانی صحبت شد.
