پس از هفت روز جنگ افزایش قیمت تیل و سقوط بازار سهام

حمله مشترک امریکا و اسراییل علیه رژیم ایران، باعث شده است تا قیمت جهانی تیل به طور قابل توجهی افزایش یابد و بازارهای سهام در سراسر جهان کاهش پیدا کند. این درحالیست که جنگ در منطقه گسترش یافته و وارد هفتمین روز خود شده است.
در پی بمباران ایران که یکی از بزرگترین تولید کنندگان تیل جهان است، قیمت تیل به بلندترین سطح خود در تقریبا دو سال اخیر رسیده است. نفت خام برنت به عنوان شاخص بین المللی، ۴.۷ درصد افزایش یافته و به ۸۹.۴۴ دالر در هر بیرل رسیده است. همچنان نفت خام وست تگزاس امریکا ، ۶.۸ درصد افزایش یافت و به ۸۶.۵۷ دالر در هر بیرل رسید. هر دو به بالاترین سطح خود از ماه اپریل ۲۰۲۴ به اینسو نزدیک شده اند.
برخی از تحلیلگران و سرمایهگذاران میگویند که اگر قیمت تیل بیشتر افزایش یابد و بلند باقی بماند، این روند، احتمالا رشد اقتصاد جهانی را کند خواهد کرد. همچنان عدم پیشبینی پذیری پیامدهای جنگ، باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی جهان در این هفته شده است.
جنگ با رژیم ایران باعث زمینگیر شدن پروازها شده، حرکت تانکرهای تیل را در تنگۀ هرمز متوقف کرده و شهرهای دبی، دوحه، ریاض و دیگر شهرهای شرقمیانه را زیر بمباران قرار داده است. تحلیلگران میگویند که بیثباتی در منطقه باعث افزایش نگرانی و تردید سرمایهگذاران شده است.
براساس گزارش انجمن موترسازی امریکا (ایایای)، قیمت تیل در ایالات متحده نیز روز جمعه (۶ مارچ)، هفت سنت دیگر افزایش یافت و به طور متوسط به ۳.۳۲ دالر در هر گیلن رسید. این نشاندهندۀ افزایش ۱۱.۴ درصدی قیمت تیل در یک هفتۀ گذشته میباشد.
ایالات متحده در این هفته اقداماتی را برای کاهش افزایش قیمت تیل و کمک به ثبات بازارهای ناپایدار جهانی اعلام کرده است.
کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید روز پنجشنبه در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: "حکومت به رهبری دونالد ترمپ، از نفت تازه کشفشدۀ ما در ونزویلا استفاده خواهد کرد. افزون بر آن رییس جمهور ترمپ قبلاً اعلام کرده است که شرکت توسعۀ مالی ایالات متحده بیمۀ خطرات سیاسی را با قیمت مناسب برای نفتکشها و کشتیهای باربری که در خلیج و اطراف آن فعالیت میکنند، فراهم خواهد کرد."
لیویت، همچنان یاد آور شد که دونالد ترمپ، پیشتر گفته است که در صورت لزوم، نیروهای بحری ایالات متحده به همراهی انتقال نفتکشها از طریق تنگۀ هرمز آغاز خواهد کرد.
سرمایهگذاران روی این موضوع توجه دارند که آیا نفتکشها میتوانند دوباره از تنگۀ هرمز عبور کنند یا نه، زیرا حدود ۲۰ درصد از اکمالات روزانۀ نفت و گاز طبیعی مایع، از این مسیر عبور میکند.
در روزهای اخیر چند نفتکش در این منطقه، هدف حمله قرار گرفته اند و همین امر باعث شده است تا مالکان نفتکشها و تاجران، انتقال محمولهها را متوقف کنند.
