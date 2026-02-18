بازگشت بیش از چهار هزار مهاجر افغان در یک روز از پاکستان

در یک روز بیش از چهار هزار مهاجر افغان از پاکستان، به افغانستان باز گشتانده شده است. مقامات طالبان می‌گویند که به عنوان بخشی از روند اخراج و بازگشت اجباری پناهجویان افغان، تنها ۸۱۲ خانواده شامل ۴۲۱۴ نفر روز سه‌شنبه، ۱۷ فبروری، از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، روز چهارشنبه، ۱۸ فبروری که بیشترین تعداد بازگشت‌کنندگان در گذرگاه مرزی تورخم ثبت شده است، جایی که ۵۹۱ خانواده، در مجموع ۳۱۵۰ نفر، دوباره وارد کشور شده‌اند.

در این اعلامیه آمده است که ۱۵۵ خانواده که تعداد مجموعی افراد آن ۸۳۸ نفر عنوان شده است، از طریق راه سپین بولدک به کشور برگشته و ثبت شده است‌.

معاون سخنگوی طالبان همچنان گفته است که در عین روز حدود ۷۶ نفر از گذرگاه اسلام قلعه در هرات، از ایران به افغانستان بازگشته اند.

مقامات طالبان مدعی اند که برای این همه بازگشت کنندگان خدمات ضروری فراهم شده است.

در همین حال، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) اعلام کرده است که روزانه هزاران افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده می‌شوند که با کمبود مسکن، خدمات صحی و مشکلات شدید اقتصادی مواجه می‌باشند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، چندی پیش همچنان گفته بود که افزایش محدودیت‌ها بر مهاجران افغان در پاکستان، خانواده‌ها را با بحران‌های جدی مالی روبرو کرده و بر دسترسی مهاجران به خدمات و معیشت تاثیر منفی گذاشته است.

این نهاد ملل متحد در گزارش ماه دلو خود گفته است که افغان‌ها در اسلام‌آباد، راولپندی و ساحات اطراف آن مانند اتک، شاهد افزایش موارد آزار و اذیت پولیس، دستگیری و اخراج از پاکستان بوده اند.

در گزارش این کمیشنری آمده است که زیربناهای مهاجران مثل امکانات آموزشی، صحی، آب و منابع اجتماعی - در قریه‌های ایالت خیبرپشتونخواه به مقامات منطقه‌ای و ایالتی منتقل شده که تسریع این روند "دورنمای عملیات بشردوستانه را در خیبرپشتونخواه به طور قابل توجهی" تغییر داده است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان گزارش داده بود که تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۱.۱ میلیون نفر دوباره به افغانستان برگشته اند که بیش از ۱۵۴ هزار نفر آنان اخراج شده اند.

با توجه به افزایش فشار برای بازگشت مهاجران افغان از خیبرپشتونخواه، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از وضعیت امنیتی و حفاظت جان مهاجران برگشت کننده ابراز نگرانی کرده است.

این درحالیست که سازمان داکتران بدون مرز با نشر گزارشی در ماه جدی ۱۴۰۴ از پیامدهای مرگبار اخراج مهاجران افغان از پاکستان هشدار داده و گفته بود که خانواده‌های مهاجر افغان مقیم پاکستان مجبور اند که بین "زندگی کردن در ترس یا خطر پس از برگشت به افغانستان" یکی را انتخاب کنند.

در حال حاضر نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از سال ۲۰۲۳ به اینسو، نزدیک به دو میلیون افغان دوباره به افغانستان برگشته اند که شامل مهاجران دارای کارت‌های مهاجرت و بی اسناد اند.