با گذشت یک هفته از حملۀ هوایی نظامیان پاکستانی بر یک مرکز درمان معتادان در کابل، سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که اردوی پاکستان باید تمام "اقدامات لازم احتیاطی" را برای حفظ جان غیرنظامیان اتخاذ می‌کرد.

ایزابل لاسی، معاون بخش تحقیقاتی در سازمان عفو بین‌الملل، روز دوشنبه (۲۳مارچ) در بیانیه‌ای از اردوی پاکستان خواست که در مورد حمله بر مرکز درمانی امید توضیحات کامل داده و روشن کند که "بر اساس چه اطلاعاتی اقدام کرده‌ و برای تایید چه اقداماتی انجام داده است".

در این بیانیه از پاکستان خواسته شده است تا "در مورد شرایط حمله و تلفات ناشی از آن، تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و به‌موقع را انجام دهد" و نتایج آن را اعلام کند.

اردوی پاکستان به تاریخ ۱۶ مارچ در کابل و ننگرهار حملات هوایی انجام داد. در این حملات، مرکز درمان معتادان "امید" نیز هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها، این مرکز درمانی و ساختمان‌های اطراف آن ظرفیت نگهداری حدود ۲۰۰۰ نفر را داشت.

بر اساس آمار حکومت طالبان، شمار کشته شدگان حمله بر مرکز درمانی امید به حدود ۴۱۰ نفر و زخمی شدگان این رویداد به بیش از ۲۵۰ نفر می‌رسد.

این حملۀ مرگبار واکنش‌های داخلی و خارجی را برانگیخت و سازمان ملل متحد گفت که تلفات ناشی از حملۀ پاکستان باید براساس معیارهای بین‌المللی و به گونه فوری و شفاف بررسی شود.

قصر سفید در واکنش به این حمله، پاکستان و حکومت طالبان را به کاهش تنش‌ها از ورای گفتگو و دپلوماسی ترغیب کرد.

قصر سفید در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا گفت: "ایالات متحده همه اشکال تروریزم را محکوم کرده و هر دو طرف را ترغیب می‌کند تا تضمین کنند که قلمرو شان توسط گروه‌های تروریستی به منظور حملات فرامرزی علیه همسایگان شان کار گرفته نشود."

حکومت هند نیز حمله بر مرکز درمان معتادان را محکوم کرد و آن را یک عمل وحشیانه و خشونت بی باکانه توصیف کرد.

حکومت پاکستان، ادعاها مبنی بر حمله بر تاسیسات ملکی در افغانستان را رد کرده و گفته است که "تاسیسات نظامی و زیربناهای حامی تروریستان را به گونۀ دقیق هدف قرار داده است".