شبکۀ خبری سیبیاس از قول چندین مقام امریکایی گزارش داده است که ایران به هدف جلوگیری از وارد شدن آسیب به طیارههای آن کشور در اثر حملات نظامیان امریکایی، شماری از طیارههای خود را به پاکستان و افغانستان فرستاده است.
با آنکه پاکستان برای حل دپلوماتیک جنگ میان ایالات متحده و ایران میانجیگری میکند، مقامهای امریکایی گفته اند که پاکستان "بی سر و صدا به طیارههای نظامی ایران اجازۀ فرود آمدن به میدانهای هوایی خود را داده اند تا از حملات هوایی امریکا محافظت شوند".
مقامهای امریکایی که نخواسته اند نام شان در گزارش ذکر شود، به سیبیاس گفته اند که چند روز پس از اعلام آتشبس با ایران از سوی رییس جمهور دونالد ترمپ، تهران چندین طیارۀ نظامی خود را در پایگاه هوایی نورخان در نزدیکی شهر راولپندی پاکستان مستقر کرد.
وزارت خارجۀ پاکستان در واکنش گفته است که گزارش سیبیاس "گمراهکننده و حساسیت برانگیز" است. این وزارت با نشر بیانیهای گفته است که "طیارههای ایرانی که اکنون در پاکستان است، در جریان آتشبس وارد این کشور شده و هیچ ربطی با با هیچ گونه احتمال نظامی یا ترتیبات حفاظتی ندارد."
در بیانیۀ وزارت خارجۀ پاکستان آمده است که طیارههای ایرانی "برای تسهیل انتقالات دپلوماتان و تیمهای امنیتی، در صورت برنامه ریزی برای مذاکرات بیشتر صلح" در پاکستان حضور دارند. بیانیه حاکی است که پاکستان همواره به عنوان یک تسهیلگر بیطرف عمل کرده و با "همه طرفهای ذیربط" شفاف بوده است.
سیبیاس همچنان گزارش داده است که با وصف انکار ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان از حضور هرگونه طیارۀ ایرانی در خاک افغانستان، یک مقام ادارۀ هوانوردی حکومت طالبان به این رسانه گفته است که تنها یک طیارۀ غیرنظامی متعلق به شرکت ماهان ایر ایران، پیش از جنگ در میدان هوایی کابل نشست کرده بود، که پس از آغاز جنگ و انسداد حریم هوایی ایران، این طیاره در کابل باقی ماند.
همزمان با حملات ایالات متحده بر ایران، پاکستان نیز درگیر جنگ با حکومت طالبان در افغانستان شد و حملات هوایی را بر چندین ولایت افغانستان به شمول کابل انجام داد.
این مقام طالبان به سیبیاس گفته است که با توجه به حملات هوایی پاکستان، مقامهای ادارۀ هوانوردی حکومت طالبان به دلیل نگرانیهای امنیتی تصمیم گرفتند تا طیارۀ ماهان ایر از کابل به ولایت هرات منتقل شود تا از حملات نظامیان پاکستانی محفوظ بماند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و مقامهای ارشد نظامی امریکا پیش از آغاز آتشبس با ایران گزارش داده بودند که حدود ۸۰درصد نیروی دفاع هوایی ایران در اثر حملات نظامیان امریکایی از بین رفته است.
