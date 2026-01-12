انفجار در پاکستان؛ شش منسوب پولیس کشته شد

رسانهها در پاکستان گزارش داده اند که در نتیجۀ انفجار یک بم کنار جاده در ایالت خیبرپشتونخواه، کم از کم شش منسوب پولیس کشته شده است.
مقامها گفته اند که این انفجار روز دوشنبه (۱۲جنوری) در منطقهٔ تانک زمانی به وقوع پیوست که موتر حامل منسوبین پولیس، هدف یک بم تعبیه شده قرار گرفت.
براساس گزارشها، اجساد کشته شدگان به شفاخانه منطقهای تانک انتقال داده شده و یک عملیات وسیع در منطقه جریان دارد.
رسانههای پاکستانی گزارش داده اند که محمد شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، دستور "تحقیقات فوری" را در پیوند به این انفجار صادر کرده و گفته است که عاملان آن باید به پنجۀ قانون سپرده شوند.
صدر اعظم پاکستان تاکید کرده است که حکومت آن کشور به از بین بردن کامل تروریزم متعهد است.
هیچ گروه مسوولیت انفجار امروز را برعهده نگرفته است، اما اسلام آباد همواره ادعا دارد که چنین حملات از سوی گروه تحریک طالبان پاکستان راه اندازی میشود و طالبان افغان را به پناه دادن به این گروه در افغانستان، متهم میکند.
حکومت طالبان در افغانستان، ادعای پاکستان را بی بنیاد خوانده و تاکید دارد که به هیچ گروه اجازه نمیدهد که از قلمرو افغانستان علیه کدام کشور دیگر استفاده شود.
