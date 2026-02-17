کشته شدن ۱۴ نفر در دو حمله در پاکستان

اردوی پاکستان گفته است که در نتیجۀ رویدادهای متعدد امنیتی روز دوشنبه در ایالت خیبرپشتونخوا، کم از کم ۱۴ کارمند امنیتی و سه غیرنظامی به شمول یک کودک کشته شده است.

دفتر رسانه‌های اردوی پاکستان با نشر اعلامیه‌ای اذعان داشته که این افراد در نتیجۀ دو انفجار بم و یک درگیری میان پولیس و شبه‌نظامیان جان باخته و کم از کم ۲۵ نفر دیگر مجروح شده اند.

اعلامیه حاکیست که یکی از این رویدادهای امنیتی، انفجار موتر بم‌گذاری شده در منطقۀ باجور بود که در نزدیکی یک پوستۀ تلاشی رخ داد که در آن ۱۱ سرباز کشته شده است.

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، این حملۀ انتحاری را در منطقۀ باجور، به شدت محکوم کرد و آن را کار "فتنه هندوستان" خواند. در این اعلامیه تذکر رفته که در این رویداد امنیتی "۱۲ تروریست نیز کشته شده اند، اما از هویت آنان در این اعلامیه چیز ذکر نشده است.

حکومت پاکستان اصطلاح "فتنۀ هندوستان" را برای طالبان پاکستان و برخی دیگر از گروه‌های مخالف شبه‌نظامی استفاده می‌کند و هند را به حمایت از این گروه‌ها متهم می‌کند. اما هند این ادعاها را همواره رد کرده است.

اعلامیۀ اردوی پاکستان حاکیست که در این انفجار به منازل مسکونی نیز آسیب رسیده که در نتیجه یک دختر جوان کشته شده و هفت تن دیگر به شمول زنان و کودکان مجروح شده اند.

مقامات پاکستانی این را هم گفتند که چند ساعت قبل از حملۀ باجور، در انفجار دیگری در منطقه بنو در خیبر پشتونخوا، دو نفر کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند.

گفته می‌شود مواد منفجره در یک موترسایکل جاسازی شده و در مقابل یک پوستۀ تلاشی پولیس منفجر شده است.

تاهنوز کسی یا گروهی به گونۀ رسمی مسوولیت این حملات را به عهده نگرفته است اما در گذشته با توجه به فعالیت گروه طالبان پاکستانی، جنگجویان این گروه هرازگاهی حملاتی را بر نیروهای امنیتی پاکستان راه اندازه کرده اند.

حکومت پاکستان، طالبان افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه‌های امن و مراکز آموزشی برای اعضای جنبش طالبان پاکستان در افغانستان متهم می‌کند که از افغانستان حملاتی را در پاکستان برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند.

با این حال، طالبان افغانستان این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید که به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند.