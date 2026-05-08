وزیر خارجۀ پاکستان از تلاش برای بازگرداندن خدمۀ کشتیهای توقیفشده از سوی ایالات متحده در نزدیکی آبهای سنگاپور خبر داد.
محمد اسحاق دار روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با همتای سنگاپوری خود در این زمینه گفتگو کرده و خواستار تسهیل رسیدگی به وضعیت رفاهی و بازگرداندن ۱۱ ملوان پاکستانی و ۲۰ ملوان ایرانی شده که در این کشتیها حضور دارند.
او افزود که اسلامآباد آماده است تا بازگرداندن امن شهروندان ایران را از طریق خاک پاکستان تسهیل کند.
وزیر خارجۀ پاکستان نامی از کشتیهایی که اکنون مورد بحث است، ذکر نکرده، اما اوایل ماه جاری، وزارت جنگ ایالات متحده از ورود نیروهای نظامی ایالات متحده به عرشۀ نفتکش "تیفانی" مرتبط با ایران در منطقه اقیانوس هند-آرام و توقیف کشتی و خدمه آن خبر داده بود.
درخواست پاکستان برای میانجیگری در زمینۀ آزاد کردن خدمه این کشتیها در حالی است که پیش از این فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) اعلام کرده بود که کشتی ایرانی توقیفشده "توسکا" که پس از تلاش برای شکستن محاصره نیروهای امریکایی توسط ایالات متحده توقیف شده بود، به همراه خدمهاش برای بازگرداندن به ایران، به پاکستان منتقل شده اند.
