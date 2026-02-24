وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا: پاکستان حق دارد از خود حفاظت کند

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که پاکستان حق دارد تا در برابر تروریزم، از خود حفاظت کند.

دفتر مطبوعاتی وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا با ارسال یک ایمیل به بخش افغانستان صدای امریکا گفته است که "ما از گزارش هایی آگاه هستیم که پاکستان علیه مراکز ادعا شدۀ تحریک طالبان پاکستان یا تی‌تی‌پی و شاخۀ خراسان داعش، در امتداد مرز با افغانستان حملات انجام داده است."

وزارت خارجۀ ایالات متحده، در پاسخ به تحقیق صدای امریکا جهت دریافت واکنش در مورد تنش به میان آمده بین حکومت طالبان در افغانستان و اسلام آباد همچنان گفته است که "مردم پاکستان از دست تروریست‌ها رنج زیادی کشیده‌اند. پاکستان حق دارد از خود در برابر تروریزم محافظت کند."

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا همچنان گفته است که "طالبان باید به تعهدات ضد تروریزم خود پابند بوده و اطمینان حاصل کنند که حملات تروریستی از خاک افغانستان انجام نمی‌شود".

حکومت طالبان، همواره ادعا کرده اند که به هیچ گروهی اجازۀ استفاده از خاک افغانستان را نداده اند.

واکنش سازمان عفو بین‌الملل

در پی واکنش ها به حملۀ مرگبار پاکستان بر خاک افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از گزارش‌ها در مورد تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی بر بخش‌هایی از ولایات ننگرهار و پکتیکا، گفته است که باید در این زمینه تحقیقات کامل، مستقل و بی‌طرفانه صورت بگیرد.

این سازمان در یک اعلامیه گفته است که این اولین باری نیست که غیرنظامیان متحمل فشار استفاده از زور شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که پیش از این، یوناما در افغانستان، ۷۰ کشته و ۴۷۸ زخمی دیگر را نیز به حملات نظامیان پاکستان بین اکتوبر و دسمبر ۲۰۲۵ میلادی نسبت داده بود؛ زمانی که تنش‌ها و درگیری‌های مرزی بین نیروهای طالبان افغانستان و ارتش پاکستان تشدید شد.

این سازمان از همه طرف‌های درگیر در جنگ خواسته است که مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی، هر اقدام لازم را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهند.

فراخوان محافظت از غیرنظامیان

از سوی دیگر، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با ابراز نگرانی از حملات پاکستان بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا، از طرف‌های درگیر خواست حداکثر خویشتن‌داری را رعایت کنند.

آقای بنیت دیروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که "عمیقاً نگران گزارش‌ها درباره کشته شدن شمار زیادی از کودکان و دیگر غیرنظامیان در پی درگیری‌های تازه میان پاکستان و افغانستان است."

او از هردو طرف خواست از غیرنظامیان محافظت کرده و به قوانین بین‌المللی پا‌بند باشند.

پیش از این هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، گزارش داده است که در حملات هوایی شبانه پاکستان در ولسوالی‌های بهسود و خوگیانی ننگرهار، دست‌کم ۱۳ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، کشته شد.

از سوی دیگر، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین وزارت خارجۀ ایالات متحده برای امور صلح افغانستان، گفت که پاکستان باید توسط سازمان همکاری اسلامی و جامعه بین‌المللی مورد انتقاد قرار گیرد.

خلیلزاد با استناد به بیانیۀ سازمان ملل متحد گفت "که ۱۳ غیرنظامی در حملات رژیم نظامی پاکستان به افغانستان "شهید" شده‌اند."

او گفته است که این حملات در ماه رمضان رخ داده است که به گفته او، "وحشیگری" آنها را بیشتر برجسته می‌کند.

طالبان: ادعای پاکستان دروغ است

در تازه ترین واکنش، امیر خان متقی، وزیر امور خارجۀ حکومت طالبان، در یک تماس تیلفونی با روزمری دی‌کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌، نگرانی شدید خود را از حملات اخیر هوایی پاکستان بر مناطق ملکی ابراز کرده است.

وزیر خارجۀ طالبان گفته است که این حملات باعث تلفات غیر نظامیان شده و در چهار سال گذشته نیز مشابه چنین حملاتی جان غیرنظامیان را گرفته است. او تاکید کرده است که در حملات اخیر هیچ فرد مسلحی کشته نشده و ادعاهای پاکستان علیه افغانستان بی‌اساس است.

طلال چوهدری، معین وزارت داخلۀ پاکستان، دیروز به رسانه‌های این کشور گفته بود که نیروهای پاکستانی پایگاه‌های شبه‌نظامیان را در افغانستان که در حملات مرگبار اخیر در پاکستان دست داشتند، هدف قرار داده‌اند. به گفته طلال چوهدری، کم از کم۷۰ شبه‌نظامی در حملات نیروهای پاکستانی کشته شده‌اند.